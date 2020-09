0

La Voz de Galicia

18/09/2020

La industria con un elevado consumo de electricidad, caso de Alcoa, Celsa, XEAL, Megasa y Ferroatlántica, entre otras, afronta la crisis de los mercados con cero incentivos para que sus costes de producción -concretamente, el precio de la electricidad- sean los mismos que los de sus competidores europeos. Es así desde julio, cuando el Ministerio para la Transición Ecológica dio por finiquitado el servicio de interrumpibilidad y las subastas de incentivos que llevaba asociadas.

Aunque está previsto que haya otro mecanismo que lo sustituya, no será este año cuando llegue. Con fortuna, para la primavera del 2021, calcula Fernando Soto, director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE). El directivo constata que muchas asociadas están pasando apuros, aunque evita hablar de compañías concretas. «Nos hemos quedado sin interrumpibilidad cuando más lo necesitábamos», lamenta.

El director general de la patronal avanza, además, que el prometido estatuto del consumidor electrointensivo, que completará los incentivos del nuevo mecanismo de gestión de la demanda eléctrica que sustituirá a la interrumpibilidad, no se aprobará hasta octubre y que, en todo caso, no contará con dotación presupuestaria hasta el 2021. Es decir, la industria no dispondrá a corto plazo de incentivos para reducir costes energéticos. Aunque la esperanza de AEGE es que Transición Ecológica complete la partida para que las compensaciones por el CO2 alcance su cuantía máxima: 275 millones. Industria ha movilizado siete millones.

El sector electrointensivo demanda que en España se den las mismas compensaciones que en el resto de países.