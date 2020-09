Escrivá asegura que ampliarán el plazo para solicitar el IMV hasta finales de año

0

La Voz de Galicia

Redacción / La Voz 09/09/2020 12:32 h

Solo el 1 % de las solicitudes que se presentaron desde mediados del mes de junio para percibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV) han pasado por las manos de los funcionarios del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Apenas 10.000 en tres meses (otras 75.000 se reconocieron de oficio). Una cifra que pone de relieve el embudo y los graves problemas burocráticos que está atravesando la Administración para gestionar la demanda de los cerca de 800.000 hogares que todavía siguen a la espera de recibir ayuda.

Dentro de seis días se acaba el plazo para presentar la documentación y solicitar la prestación, a pesar de que hay un volumen ingente de personas que no han podido cumplimentar todos los trámites o que siguen a la espera de que quede un hueco libre para pedir cita presencial. Está todo ocupado. También comenzarán a expirar las demandas en curso. Si no reciben respuesta, el silencio administrativo se traducirá en denegación automática. La angustia de muchas familias es fundada: «Probablemente se crearon unas expectativas de cobro muy rápido», admitió ayer el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, en el programa «Hora 25» de la cadena Ser. Para poder aplacar la insatisfacción ciudadana en torno a la gestión de la medida estrella que desplegó el Gobierno para reducir la enorme bolsa de pobreza que dejará la crisis, Escrivá anunció que ampliará el plazo para solicitar la renta básica hasta finales de año: «Desde el principio planteamos un horizonte de tres meses para evaluar las solicitudes. Lo vamos a extender a final de año. Cualquier solicitud que se presente hasta final de año recibirá retroactivamente toda la prestación desde el 1 de julio».

El anuncio va en la línea del que lanzó el ministro esta misma semana, al asegurar que todas las familias que hayan solicitado el IMV y tengan derecho a él, lo recibirán. La clave está en saber cómo el Ejecutivo va a garantizar que se cumple con esta promesa. Hasta ahora, los funcionarios de la Administración no han recibido los refuerzos anunciados y aseguran que la incorporación de 1.000 nuevos efectivos será insuficiente. Además exigirá un tiempo de adaptación y formación que dificulta el cumplimiento del calendario. «La propuesta es estupenda, pero deberían poner más medios para que se pueda resolver [...] Hay mucha gente que no puede o no sabe tramitarlo en línea y hay un colapso en la cita previa porque no hay gente suficiente, se hace eterno», asegura la secretaria de Emprego de Comisiones Obreras (CC.OO.), Maica Bouza, quien cree que los Ejecutivos autonómicos también deberían arrimar el hombro: «La Xunta debería reformar la RISGA para hacerla complementaria al IMV. Hay comunidades donde se ha cambiado, se han hecho compatibles para que nadie se quede sin prestación», asegura, haciendo alusión a los gallegos que renunciaron a la RISGA esperando recibir la renta básica que por ahora solo se ha concedido a 85.000 familias de las 900.000 que la solicitaron.

Escrivá reconoció que, hasta ahora, la burocracia ha empantanado los trámites por eso anunció que los simplificarán: «Las mejoras en los procesos harán que estemos ya en 150.000 (solicitudes tramitadas) casi a final de mes. Vamos a tener un acelerón muy fuerte porque hay mejoras que podemos introducir [...] Estamos haciendo todo lo humanamente posible», aseguró antes de instar a los españoles a no tramitar por duplicado las solicitudes y a aportar toda la documentación en el momento de iniciar el trámite para agilizar el trabajo. «Todo el mundo que la haya presentado o la presente de aquí a final de año recibirá retroactivamente toda la prestación en el momento en el que se le conceda», insistió. Una promesa que, para los sindicatos, llega tarde. La UGT le reprochó a finales de agosto: «No se puede comer con carácter retroactivo».

Sin prisas, menos atascos

A pesar de las necesidades acuciantes que atraviesan algunas familias, con todos sus miembros en paro o con una reducción sustancial de sus rentas, Escrivá les volvió a pedir paciencia: «Si se han creado expectativas naturales o excesivas en una situación tan agobiante es comprensible, pero pediría un poco de tranquilidad», deslizó antes de justificar tantos retrasos con el argumento de que la precipitación solo habría generado un tapón más grande en la Administración: «Imagina que hubiéramos corrido. Hoy le estaríamos pidiendo un reintegro a 60.000 familias (a las que se les denegó la ayuda). Eso es correr. Si hubiéramos ido por la vía rápida estaríamos en el reintegro y en un atasco mayor», zanjó.