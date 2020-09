El Gobierno da el primer paso para derogar parte de la reforma laboral

0

08/09/2020 18:11 h

El Consejo de Ministros ha dado hoy el primer paso para derogar la reforma laboral que implantó en el 2012 el Partido Popular. Según confirmó la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, al término de la reunión, su intención es que antes de que termine el año se puedan retirar los elementos más lesivos de la legislación dando más protagonismo y espacio a la negociación colectiva.

Es la primera de las tres prioridades sobre las que pivotarán los trabajos del Ejecutivo que quiere, en virtud del programa de gobierno, reformar la estructura y el ámbito temporal de aplicación de las negociaciones entre empresas y trabajadores. La primera medida que se quiere consensuar a través del diálogo social tiene que ver con la recuperación de la ultraactividad de los convenios colectivos. La reforma laboral del 2012 la limitó a un año de tal forma que un convenio denunciando no podía seguir vigente más allá del primer año de prórroga. Al expirar un convenio sin acuerdo entre las partes y pasado ese año de extensión legal, sus efectos dejan de aplicarse, dejando las decisiones en materia laboral en manos de la empresa. También se tratará de recuperar el peso de los convenios sectoriales por encima de los de la empresa, con una mayor aportación de los sindicatos. Con esta primera acometida, el Ejecutivo espera acabar con algunos «males endémicos» del mercado laboral, como explicó Calvo. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, justificó este paso adelante: «Garantizar la centralidad de la negociación colectiva y recuperar los derechos laborales arrebatados fue desde el primer momento un compromiso de Gobierno».

No será una tarea fácil. Las conversaciones con la CEOE, CC.OO. y UGT pasaron a estado de hibernación cuando estalló el virus y, en aquellas áreas donde se habían logrado ciertos acercamientos, ahora no hay más que declaraciones de buenas intenciones. El escenario pospandemia ha cambiado el tablero de las negociaciones y no está claro que la patronal vaya a ceder ahora que se hace más acuciante contar con un marco flexible que ayude a las empresas a ajustar plantillas o salarios para capear el temporal y evitar una cascada de quiebras.

No es el único frente hacia el que apuntan los ministros del Gobierno de Sánchez. Hay problemas graves de precariedad laboral y agujeros regulatorios por donde se cuelan nuevas modalidades de trabajo como el de las plataformas de reparto o el teletrabajo. «Necesitamos la creación de empleo digno en nuestro país, y somos un Gobierno que se faja muy bien en el diálogo social, tanto con empresarios como con sindicatos», deslizó Calvo al apuntar a estos dos ámbitos que alumbrarán sendos proyectos de ley. El trabajo en materia laboral está avanzando para dejar lista una regulación del trabajo en remoto, especialmente con la vista puesta en posibles confinamientos: «La reconstrucción de nuestro país exige dar pasos firmes en la protección y en el impulso de empleo estable y de calidad», subrayó en redes Díaz, quien también puso el foco sobre el tercer pilar laboral sobre el que girarán las reformas: la bautizada como «Ley rider». El Ejecutivo se comprometió a proteger las condiciones laborales de los repartidores que trabajan para plataformas digitales. La justicia española ha reconocido de forma abrumadora su laboralidad, pero todavía hay colectivos y patronales que niegan la figura del falso autónomo.