La negociación para prorrogar los ERTE acaba sin acuerdo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

04/09/2020 14:24 h

Gobierno, patronales y sindicatos pusieron el broche a la jornada de negociación de los ERTE dos horas después de iniciarla y con el resultado que era esperable: sin acuerdo. Los representantes de los agentes sociales y el Ejecutivo han reconocido que necesitarán más tiempo, por eso se volverán a juntar el lunes para profundizar en los aspectos técnicos de las propuestas que se empezaron a esbozar hoy. Y lo harán con el mensaje de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en mente: «Vamos a intentar no agotar los tiempos de negociación de los que disponemos».

A pesar de la fugacidad del encuentro en Palma, las posiciones se van acercando, al menos en la filosofía de las medidas, no tanto en la letra pequeña. Empresarios, trabajadores y Gobierno consideran que lo más urgente es enmendar la legislación para garantizar que las prestaciones de los empleados en ERTE no se vean recortadas del 70 % al 50 % de la base reguladora a partir del séptimo mes de inactividad. Eso sí, las patronales no quieren que eso corra a cargo de las empresas: «Se tiene que exonerar a las que lo necesitan y darle la vuelta a las fórmulas actuales», deslizó el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Hasta ahora es el Estado el que se encarga de pagar la renta al empleado exonerando a las empresas de las cotizaciones a la Seguridad Social.

Las diferencias son más amplias cuando se trata de pasar el bisturí al tejido productivo. El Gobierno ha accedido a introducir un nuevo tipo de ERTE, el de rebrote, para no dejar fuera de la futura cobertura a las empresas que, a pesar de no formar parte de los sectores más golpeados por la crisis, se vean obligadas a cerrar sus puertas en caso de confinamiento regional, provincial o comarcal. Esa vía se está explorando por la necesidad del Ejecutivo de concentrar el gasto público en donde más falta hace: «El marco será cada vez más fino y preciso, para ser lo más eficaces posibles en este área de la protección», sostuvo el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. Cepyme se mostró a favor de concentrar las ayudas, aunque generará más trabajo para identificar y seleccionar a las empresas que lo necesitan: «Es una injusticia si generalizamos en algunos sectores o comunidades», alegan.

¿Qué hay del calendario? Nada nuevo. Aunque Garamendi instó al Gobierno a garantizar que el colchón de los ERTE seguirá vigente hasta junio del 2021, los dos ministros insistieron en no poner fechas de caducidad: «Con las idas y venidas de esta pandemia, hasta que no tengamos una vacuna o un remedio tendremos que ir protegiendo las rentas y a los trabajadores incapaces de incorporarse a la actividad», subrayó Escrivá. Ese momento, según los informes científicos podría llegar antes de la fecha propuesta por las patronales, de ahí que en algunos sectores, como el turísticos, estén inquietos. Quieren garantías de que, aunque de logre controlar la pandemia, seguirán protegidos por el paraguas de los ERTE hasta que recuperen la actividad normal de otros años. El Gobierno no se las ha dado por escrito, pero Díaz se comprometió a hacer el marco lo mas flexible posible para que nadie se quede atrás: «El mandato es garantizar que todos los trabajadores, empresas y sectores que necesiten protección la van a tener. Sin poner demasiadas fronteras, debemos ser capaces de ensanchar el marco jurídico. No vamos a dejar caer a las empresas ni a los trabajadores justo cuando más lo necesitan. Este es el trimestre más importante del año».

Rebajas fiscales

En la negociación se han colado otras demandas como las rebajas fiscales. Garamendi pidió que, al igual que en otros países vecinos, se rebaje el IVA al sector turístico, por ejemplo. También puso el foco sobre el IBI y las tasas turísticas antes de pedir planes de estímulos más ambiciosos. Y puso de ejemplo a los británicos, quienes han inyectado 33.000 millones de euros al sector a pesar de representar un 4 % del PIB. En España las ayudas específicas rondan los 4.000 millones de euros para un sector que copa más del 11 % del PIB.