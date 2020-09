Escrivá asegura que ninguna familia se quedará sin renta básica por el retraso administrativo

Quedan solo 11 días para que empiecen a caducar las primeras tramitaciones

Silencio administrativo. Ni hacia adelante ni hacia atrás. Hay al menos 607.000 demandantes del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que todavía no han obtenido respuesta por parte de la Seguridad Social, según las últimas cifras actualizadas. Son casi el 90 % de todos los expedientes acumulados desde el 15 de junio en los cajones de la Administración.

A solo 11 días de que empiecen a caducar las primeras solicitudes (si en tres meses no hay resolución, se da por denegada), el Gobierno se resiste a despejar el futuro de las que se han quedado en un limbo por la indigestión de trabajo que están sufriendo los funcionarios en las distintas delegaciones y centros provinciales. Los refuerzos prometidos de 1.000 efectivos no han llegado después de dos meses de espera. Ni hay noticias de que se vayan a incorporar en breve. «Hasta ayer mismo [por el miércoles] Hacienda todavía no había autorizado la contratación», lamenta el portavoz de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), José Manuel Merino. El colectivo denuncia el «colapso» que ha precipitado la gestión de la renta básica. El caos es de tal magnitud que los funcionarios se están llevando el trabajo de la oficina para casa. Tiran de horas extra para desatascar el embudo. Fuentes del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) aseguran que los trámites en Galicia se están agilizando, pero los funcionarios aclaran que se hace a costa de los empleados. Una solicitud bien cumplimentada puede resolverse en 45 minutos, pero algunas pueden llegar a tardar entre dos y tres días si vienen indocumentadas o con inconsistencias en los certificados, como el del padrón. A los funcionarios no les pagan por las horas extra, cobran por expediente tramitado.

