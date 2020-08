"El SEPE descargó su trabajo sobre nosotros"

0

La Voz de Galicia P. MAHÍA M.M

Redacción / La voz 28/08/2020 18:50 h

«Queremos descansar». Ese es el de los asesores laborales y trabajadores de recursos humanos que se concentraron este viernes ante las puertas de la Dirección Provincial del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) en A Coruña para protestan ante lo que consideran una nefasta gestión de los ERTE por parte de la Administración.

La avalancha de trámites relacionados con los expedientes de regulación temporal de empleo durante el estado de alarma los ha arrollado. Se quejan de lo que consideran una dejación de funciones por parte del personal del SEPE, que ha cargado sobre sus hombros el grueso del trabajo. "El SEPE ha dejado en manos de las asesorías lo que debería ser su trabajo", afirma una de las trabajadoras presentes en la protesta, "nosotros tan solo deberíamos ser los intermediarios entre la Administración y nuestros clientes. Pero, durante el estado de alarma, contactábamos con el SEPE y este no nos daba respuesta". Las demoras llevaron a muchos de los trabajadores afectados a culpar a los asesores por no haber recibido a tiempo las prestaciones.Y eso sin contar el enfado de no pocos por tener que pagar unos servicios que creían gratuitos después de que fuese el propio SEPE quien los enviase a las entidades privadas.

La muchas dudas iniciales sobre la regulación de los ERTE llevaron al colectivo de asesores laborales a crear una cuenta en Facebook para tratar de encontrar respuesta a las preguntas que se les planteaban y que el propio SEPE no les respondía. Con el nombre Bastaya Soslaboral, varios despachos de asesoría y departamentos de recursos humanos, organizan concentraciones como las celebradas este viernes en A Coruña o en Vigo. El objetivo: que las Administraciones hagan algo ante la "incertidumbre jurídica, y aclaren las normas, que a estas alturas todavía son imprecisas".