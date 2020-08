Airbnb solicita permiso para salir a bolsa

Chesky reconoce que «viajar, como lo conocíamos hasta ahora, se ha acabado»

El consejero delegado de la plataforma turística Airbnb, Brian Chesky, no quiere poner fecha a la salida a bolsa de la empresa. La crisis del coronavirus ha arrojado una gran incertidumbre alrededor de la operación. De hecho, el propio Chesky reconoció en una entrevista en Bloomberg, que no descartan estrenarse en el parqué este año, pero tampoco se atreven a marcar un día en el calendario: «Definitivamente no nos comprometemos con una línea de tiempo en este momento. Aún estamos en una fase temprana de esta crisis para saber a ciencia cierta cómo se desarrollará esto», indicó.

