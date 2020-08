Apple hace historia al alcanzar los dos billones de dólares en bolsa

Los gigantes tecnológicos aprovechan la crisis del comercio mundial para devorar más cuota de mercado en un momento en el que la UE explora vías para reducir su poder

Persianas bajadas, locales en traspaso, comedores sociales desbordados, sanitarios exhaustos, una interminable fila de parados en las oficinas de empleo y 701.000 muertos a las espaldas. Es el paisaje arrasado que deja tras de sí la pandemia del covid-19 en el mundo. Las pérdidas económicas, imposibles de cuantificar todavía, no tienen precedentes en tiempos de paz. Pero hay quienes han conseguido vivir ajenos a esta realidad. La tragedia no les ha rozado ni de perfil. Se trata de las cuatro grandes «depredadoras» digitales: Google, Amazon, Facebook y Apple. Ese fue el epíteto con el que las bautizó de forma velada el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, el pasado 15 de julio. Dominan el mercado, monopolizan los servicios aprovechando la falta de regulación, devoran al pequeño comercio, dinamitan la competencia y amasan fortunas obscenas. Sus valores en bolsa han engordado con el confinamiento hasta superar en volumen el presupuesto de la UE a siete años (1 billón de euros). El «yo me quedo en casa» les ha reportado enormes ganancias. A pesar de todo, no arrimarán el hombro.

