Trabajo prepara una ayuda para 500.000 parados sin ingresos

La Voz de Galicia

10/08/2020

Aquellas personas en situación de desempleo que hayan agotado sus ayudas durante la pandemia recibirán un subsidio durante tres meses de 430 euros mensuales. Así lo está ultimando el Ministerio de Trabajo en un acuerdo que se prevé firmar en los próximos días con los agentes sociales y que llegará a más de medio millón de personas que se encuentran en esta situación, según confirman fuentes cercanas a la negociación a este periódico.

La medida tiene como objetivo que los desempleados que consumieron sus prestaciones entre el 14 de marzo y el 30 de septiembre sin estar afectados por un ERTE tengan una ayuda extra. Desde el Ministerio de Trabajo aseguran que el subsidio será de 430,27 euros, que es la cuantía habitual de los subsidios por desempleo, el 80% del IPREM.

«Durante la pandemia, una parte de las personas que estaban en situación de desempleo consumieron su prestación o su subsidio y no han podido encontrar un nuevo trabajo a causa de la situación de emergencia, por lo que el Ministerio de Trabajo y Economía Social y los agentes sociales estudian las alternativas para mejorar la protección de este colectivo», explican en el ministerio. Además, para cobrar esta ayuda no habrá que acreditar que no se llega a un mínimo de renta, como sí ocurre con otros subsidios de este tipo.

Desde UGT explican que los que habían agotado su prestación durante la pandemia o se habían quedado en desempleo en esos meses sin derecho a prestación sufrían un «agravio comparativo» con los derechos reconocidos a las personas acogidas a un ERTE, a quienes no se les ha exigido requisitos previos para el cobro del subsidio. María Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social del sindicato, asegura que este plan está aún en fase de negociación y que no hay que olvidarse tampoco de los 1,6 millones de personas que estaban sin protección por desempleo antes de que estallara la crisis.

«Es imprescindible abordar la negociación del sistema de protección por desempleo en nuestro país para que nadie quede sin protección. La salida de la crisis no puede dejar a nadie atrás y nuestro país no debe pagar una factura en términos de igualdad como ya ocurrió en la crisis anterior», señala.

Si este cálculo de beneficiarios se cumple, el coste total para las arcas públicas será de unos 710 millones en el último trimestre del año. Es un volumen mucho menor que los ERTE, que han supuesto hasta ahora un desembolso de más de 9.000 millones. También la prestación de cese de actividad para autónomos ha supuesto un gasto mayor, de unos 1.000 millones.

Empleados a tiempo parcial

Por otro lado, los agentes sociales negocian también una mejora en la prestación que reciben los trabajadores que tienen un empleo a tiempo parcial porque han sido afectados por un ERTE. «Se trata de avanzar para que las cuantías de las prestaciones que perciben se equiparen a las de los trabajadores que no sufren esta parcialidad en los contratos», señalan en el ministerio.