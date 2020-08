Maroto apuesta por prolongar los ERTE tras la nefasta campaña de verano

«No tendría sentido emprender este gigantesco esfuerzo sin precedentes en la economía española y luego simplemente dejar que las cosas se vengan abajo», remarcó

El Gobierno no descarta una nueva prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo que lleve su vigencia no solo hasta finales de este año, sino incluso hasta bien entrado el 2021, al menos para aquellos sectores más afectados por la crisis provocada por la pandemia. Así se desprende de las declaraciones de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al Financial Times. En una entrevista con ese periódico británico, Díaz reconoció las dificultades que enfrentan algunos negocios, como el turístico, la aviación, el marítimo, el ocio y la cultura, sectores en los que las empresas ya han advertido que ven poco viable reanudar su actividad con normalidad durante este ejercicio. «El Gobierno va a estar ahí para los sectores que más lo necesiten, sin ningún género de duda», afirmó Yolanda Díaz. «No tendría sentido emprender este gigantesco esfuerzo sin precedentes en la economía española [en referencia al desembolso de recursos público con el fin de preservar los empleos] y luego simplemente dejar que las cosas se vengan abajo».

