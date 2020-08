Trabajo tumba el ERTE de Ryanair a trabajadores readmitidos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

Redacción / La Voz 08/08/2020 18:21 h

Nuevo traspiés para Ryanair. La compañía irlandesa ha chocado de frente en esta ocasión con las autoridades de Trabajo. El Ministerio ha decidido invalidar el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor que aplicó la empresa en abril a 194 empleados de los 224 que trató de despedir el 8 de enero con un ERE, tras el cierre de sus bases en Tenerife, Lanzarote, Las Palmas y Girona. La Audiencia Nacional le había obligado a readmitirlos en las mismas condiciones y abonando sus salarios íntegramente.

En su afán por ahorrar costes laborales, la compañía vio en los ERTE la oportunidad de puentear la sentencia de la Audiencia Nacional y adelgazar de algún modo la factura a cargo del dinero público. No solo eso. Aplicó un ERTE con efectos retroactivos para cubrir el período del ERE irregular.

Para los trabajadores readmitidos, no fue lo mismo cobrar los meses que fueron despedidos al 100 % de su sueldo que al 70 % estando en un ERTE. Ante el atropello de la empresa, fueron los representantes del sindicato USO los que interpusieron un recurso ante el Ministerio de Trabajo. Desde allí justifican la anulación del ERTE al considerar que los empleados readmitidos no pueden estar suspendidos temporalmente de la actividad desde marzo, porque en ese mes no estaban en la compañía, sino despedidos. «Sería un fraude a la Seguridad Social», aseguraron a Colpisa fuentes sindicalistas.

Juicio

El juicio tendrá lugar en la Audiencia Nacional el 24 de septiembre. Será solo uno de los múltiples procesos legales en los que se verá inmersa la compañía de Michael O'Leary, quien ya ha anticipado una ofensiva contra autoridades nacionales y europeas por inyectar multimillonarias ayudas de Estado a aerolíneas rivales como Lufthansa, Alitalia o Air France-KLM. «Ryanair denunciará estos rescates ilegales en los tribunales de la UE para proteger la competencia justa en el mercado de aviación de Europa», señaló la aerolínea low-cost el pasado mes de mayo en un comunicado en el que acusaba a la competencia de vender billetes por debajo del precio de coste.