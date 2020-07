Zara hace patria y convierte a Uxío Novoneyra en protagonista de una de sus colecciones

0

Redacción / La Voz 16/07/2020 13:44 h

Zara tira de patria. El buque insignia del gigante textil gallego quiere llevar un pedacito de su tierra a todo el mundo. Y lo hace de la forma que mejor sabe: con la moda por bandera. La firma de ropa sorprendía a gallegos y foráneos con una de sus últimas colecciones, en la que el protagonista es el aclamado poeta Uxío Novoneyra. «Din os soños i os paxaros: A morte non é certo!», es el caligrama o poema visual que se puede leer en una de las camisetas de la sección masculina de la marca. Y no es la única pieza que han conquistado los versos del poeta do Courel.

Los de Ortega han llevado la belleza de las palabras del gallego también a una sobrecamisa y a un gorro. Todas las piezas pertenecen a la sección masculina de la firma y se pueden adquirir por un precio que va desde los 12,95 euros (en el caso del accesorio) hasta los 19,95 de las prendas de vestir.

La obra de Novoneyra podrá llegar a rincones que hasta ahora no había conquistado gracias al empujón que supone el gesto del gigante textil. El reconocimiento llega 90 años después de su nacimiento y 20 de su muerte.

No es la primera vez que Inditex aporta su granito de arena en su tierra. El gigante textil ya apostó en otras ocasiones por dar relevancia al saber hacer patrio. Y para muestra, un botón. Hace unos meses, la compañía fundada por Amancio Ortega incluía en la línea joven (la conocida como TRF) una línea de prendas diseñadas por cuatro estudiantes de Moda de la Escuela de Diseño de Vigo.

Y algún que otro guiño ha incluido en sus colecciones. Hace unos años, en una de las sudaderas de Pull&Bear, se podía leer la palabra Katanga, denominación popular de uno de los barrios coruñeses.