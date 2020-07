La Xunta y el comité de empresa de Alu Ibérica se unen para reclamar al Gobierno central una auditoría técnica y financiera de la compañía

0

La Voz de Galicia

A Coruña 14/07/2020

El presidente en funciones de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, y el conselleiro en funciones del Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, mantuvieron una reunión con representantes del comité de empresa de la planta de Alu Ibérica en A Coruña. El edificio de la Delegación Territorial de la Xunta en la ciudad herculina fue el lugar elegido para un encuentro que se prolongó más de tres horas. En ese tiempo se acordó que la Administración autonómica y el comité enviarán un escrito conjunto al Ministerio de Industria para solicitarle que realice una auditoría técnica y financiera en la planta, con el fin de aclarar el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos y asegurar que se harán las inversiones pactadas.

Así lo anunció Francisco Conde tras la reunión, quien también explicó que una de las peticiones que harán al Gobierno central es una auditoría técnica y financiera que investigue, en primer lugar, «o grado de cumprimento dos compromisos» acordados por Alcoa y Parter en la venta realizada en julio del 2019.

En segundo lugar, detalló que la auditoría debe establecer el compromiso financiero, desde este momento y hasta julio del 2021, que debe cumplir la actual directiva de Alu Ibérica, formada por el Grupo Riesgo, que posee el 75 % de las acciones, y por Parter Capital, que tiene el 25 %. «Pretendemos que se poida garantir por parte do Goberno si Alu Ibérica está cumprindo os compromisos acadados con Alcoa en xullo do 2019 e que se clarifiquen os términos da operación pola cal o Grupo Riesgo adquire o 75 %», indicó el conselleiro.

Estatuto para consumidores electrointensivos

La tercera reclamación que la Xunta y el comité de empresa de Alu Ibérica recogerán en el escrito es la aprobación inmediata del estatuto para consumidores electrointensivos. «Temos dúas prioridades. A primeira é que, por parte do Goberno, a través do Ministerio de Transición Ecolóxica, se estableza un prezo competitivo que garanta a produción de aluminio primario», expresó Conde. Por ello, la Xunta trasladará al diálogo social, a nivel estatal, la necesidad de alcanzar «un acordo» entre sindicatos y Gobierno para «garantir as condicións para producir aluminio primario, é dicir, establecer un prezo competitivo, estable e predicible».

Preguntado por la posibilidad de que sea la Administración autonómica la que haga la auditoría, Francisco Conde apuntó que «o Ministerio foi o garante deste acordo» y «é o que coñece o alcance» tanto en la planta coruñesa como en la ubicada en Avilés.

«Non temos o contido do contrato de compravenda», afirmó el conselleiro, que incidió en que el Ministerio de Industria es el que tiene la legitimidad para acometer la auditoría. Por su parte, el presidente del comité de empresa de Alu Ibérica, Juan Carlos López Corbacho, destacó la necesidad de llevar a cabo una «auditoría completa», que abarque la parte financiera y la técnica. Así, apostó por conseguir «toda la documentación» y la información que establezca las distintas responsabilidades que pueda haber tras el incumplimiento del acuerdo de venta.

En este sentido, Corbacho reiteró la necesidad de que se clarifiquen las sucesivas ventas, de Al coa a Parter y de este al Grupo Riesgo, en un período inferior a un año. El comité de empresa demanda que se cumplan los compromisos de inversiones en la planta y el mantenimiento de los puestos de trabajo, que en el caso de A Coruña son 328. El presidente del comité denunció que la situación es «bastante crítica» y «muy peligrosa», y culpa de la misma «a la falta de un precio de la electricidad competitivo».

López Corbacho consideró que se debe «retrotraer el proceso al kilómetro cero», ya que necesitan ese «recorrido» completo para que se «ancle el proyecto» y se garantice la viabilidad industrial.