Millonarios de todo el mundo piden más impuestos a los ricos para salir de la crisis del covid-19

La Voz de Galicia S. Cabrero

13/07/2020 14:37 h

Los ricos quieren arrimar el hombro. Están dispuestos a estirarse el bolsillo más que sus conciudadanos con menos recursos para salir todos lo más airosos posibles de la crisis que traerá consigo la pandemia. Y para ello piden a los Gobiernos que actúen en consecuencia. Un grupo de 83 multimillonarios de todo el mundo aunaron sus voces para pedir a los Ejecutivos de sus países una subida de impuestos a los más ricos. Sí, a ellos. Solo así, consideran, se puede contribuir de manera mucho más efectiva a la recuperación económica. «No, no somos los que cuidamos a los enfermos en las UCI. No conducimos las ambulancias que nos llevan a los hospitales. No llenamos las estanterías de los supermercados y tampoco somos los que reparten la comida por las casas. Pero tenemos dinero, y mucho», es como arranca la carta publicada este lunes en la página web MIllonarios por la Humanidad.

Esta ha sido la plataforma escogida por los 83 firmantes para pedir a los Ejecutivos que asuman su parte de responsabilidad en esta crisis y se atrevan a dar un paso adelante para exigir un esfuerzo económico mayor a aquellos que más posibles tienen. Y lo piden de forma «inmediata, sustancial y permanente».

Para ganar adeptos a su causa, tiran de cifras. Según su comunicado, si no se toman medidas el impacto de la crisis durará décadas y empujará a 500 millones de personas a la pobreza: «Cientos de millones de personas perderán sus empleos a medida que cierren las empresas, algunas de forma permanente. Ya hay casi mil millones de niños sin escolarizar, muchos de ellos sin acceso a los recursos que necesitan para continuar su aprendizaje». También advierten de la situación en la que se encuentra inmersa la sanidad, la principal arma con la que cuenta la sociedad para librar la batalla contra el covid-19: «La falta de camas de hospital, mascarillas protectoras y ventiladores es un doloroso recordatorio de las consecuencias que tiene la inversión inadecuada realizada en los sistemas de salud pública en todo el mundo».

Con todas estas pruebas sobre la mesa, los 83 millonarios que conforman la plataforma Millonarios para la Humanidad tienen claro que el dinero «se necesita desesperadamente ahora y seguirá siendo necesario en los próximos años, a medida que el mundo se recupere de esta crisis».

Entre los firmantes -originarios de siete países del mundo- se encuentran algunas caras muy conocidas. Entre ellas, Abigail Disney, la heredera del imperio Walt Disney, o el cofundador de las heladerías Ben&Jerry's, Jerry Greenfield.