La ministra de Trabajo abre la puerta a prorrogar los ERTE más allá de finales de año

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Redacción

Madrid / Colpisa 06/07/2020 20:11 h

El Gobierno no descarta una nueva prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo que lleve su vigencia no solo hasta finales de este año, sino incluso hasta bien entrado el 2021, al menos para aquellos sectores más afectados por la crisis provocada por la pandemia. Así se desprende de las declaraciones de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al Financial Times. En una entrevista con ese periódico británico, Díaz reconoció las dificultades que enfrentan algunos negocios, como el turístico, la aviación, el marítimo, el ocio y la cultura, sectores en los que las empresas ya han advertido que ven poco viable reanudar su actividad con normalidad durante este ejercicio. «El Gobierno va a estar ahí para los sectores que más lo necesiten, sin ningún género de duda», afirmó Yolanda Díaz. «No tendría sentido emprender este gigantesco esfuerzo sin precedentes en la economía española [en referencia al desembolso de recursos público con el fin de preservar los empleos] y luego simplemente dejar que las cosas se vengan abajo».

Según el diario, la ministra reiteró esta idea cuando se le preguntó si estas ayudas podrían mantenerse en el 2021.

El consejo de ministros del pasado 26 de junio tomó la decisión de prorrogar los ERTE hasta el 30 de septiembre, después de un acuerdo con los agentes sociales que se negoció durante semanas, puesto que tanto patronal como sindicatos querían que los ajustes bonificados de plantilla se extendieran ya hasta el 31 de diciembre. También hubo discrepancias respecto a la exoneración de las cotizaciones sociales que debía mantenerse durante la prórroga.

El Gobierno tomará en septiembre su decisión final sobre los próximos pasos a seguir, a través del diálogo social, es decir, en acuerdo con empresarios y trabajadores, después de analizar los datos económicos que se vayan publicando en el verano, según añadió Díaz.

La intención del Gobierno, como consta en el acuerdo tripartito alcanzado con los agentes sociales la semana pasada, es priorizar los ajustes de reducción de jornada sobre los de suspensión de contratos. Además, sindicatos, patronal y Ejecutivo se han comprometido a negociar un nuevo modelo de ERTE por causas objetivas cuyo uso pueda generalizarse y que sirva de referencia cuando las empresas necesiten acometer un ajuste de plantilla, reduciendo la aportación del Estado.

Díaz destaca la resiliencia de la economía social en esta crisis

Yolanda Díaz participó ayer en la primera reunión del Foro pola Economía Social Galega, un sector que en Galicia cuenta con más de 4.788 entidades, una plantilla estimada de 25.000 personas con empleo directo y cerca de 75.000 ocupadas de forma indirecta, y que representa el 6,75 % del PIB de la comunidad. La ministra de Trabajo destacó la resiliencia de esta economía no mercantil para superar la crisis económica provocada por el coronavirus, mientras que representantes de las entidades que integran el foro, con destacada presencia de cooperativas y empresas de inserción, defendieron su apuesta por la toma de decisiones que garantizan los empleos y asientan empresas en zonas rurales en momentos como los actuales.