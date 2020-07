Feijoo exige al Ejecutivo que rescate a Alcoa usando el fondo para empresas estratégicas

0

La Voz 03/07/2020 19:46 h

El presidente de la Xunta y candidato del PP a la reelección, Alberto Núñez Feijoo, reclama al Gobierno que emplee parte del fondo de 10.000 millones para empresas estratégicas con problemas de solvencia, aprobado ayer, para el «rescate» temporal de la planta de aluminio que la multinacional estadounidense Alcoa tiene en San Cibrao.

En un acto electoral en Lugo, centrado en las políticas industriales, Feijoo abogó por que el Estado adquiera una «participación transitoria en el capital» de la compañía, una inyección de fondos públicos que, matizó, sería temporal hasta que el Gobierno establezca mecanismos para garantizar a las industrias electrointensivas un precio de la energía «competitivo».

«Alcoa no se va a cerrar, la Xunta no va a aceptar ese cierre por una decisión política», retó Feijoo en relación al ERE planteado para los 534 trabajadores que conforman la plantilla de la única fábrica de aluminio primario que queda en activo en España. Insistió el presidente en que el cese de actividad de la factoría «no es un tema menor», ya que su contribución al empleo y a la riqueza en la provincia de Lugo es vital, al igual que lo es PSA para Vigo o Inditex para A Coruña, y volvió a insistir en la idea de que, detrás del posible cierre, hay una «decisión política» del Gobierno central, al que le reprochó haber «mentido» y «engañado». Una acusación que ligó a los sucesivos anuncios de que se aprobaría un estatuto para las industrias electrointensivas, que todavía no ha recibido luz verde por parte del Consejo de Ministros, y a la falta de incentivos para abaratar el precio de la electricidad.

Reunión del comité con Conde

Por otra parte, el comité de Alcoa San Cibrao anunció que hoy se reunirán en Santiago con el conselleiro de Economía, Francisco Conde. Un encuentro que estaba previsto para el pasado miércoles, cuando los trabajadores de la factoría se desplazaron a la capital gallega para manifestarse ante el complejo administrativo de la Xunta, pero que se suspendió porque «la gente estaba muy caliente», como explicó ayer el presidente del comité, José Antonio Zan.

Dos días más tarde, el comité se reunirá con el secretario general de Industria, al que pedirán información sobre «el nuevo marco energético, el plan de viabilidad y los posibles socios de inversión» que estarían interesados en la fábrica.