Multitudinaria protesta en Burela por Alcoa y contra la continua pérdida de empleos en A Mariña

23/06/2020

Los cierres de Pardiñas, Ecar, Ecesa, Muebles Hermida... y el anuncio de despido colectivo en Alcoa San Cibrao. Miles de personas -unas 18.000 según los sindicatos convocantes CC.OO., UGT y CIG y 15.000, según la Guardia Civil- recorrieron este lunes las calles de Burela para denunciar el declive industrial y empresarial que sufre A Mariña y para reprocharles a los diferentes Gobiernos, en Madrid y en Santiago, que no han cumplido las promesas que llevan décadas haciéndole a la comarca. La marcha fue un SOS para denunciar que el cierre de empresas de diferentes sectores, la reducción de servicios sanitarios o de comunicaciones y la pérdida de cientos de empleos han sido una constante en los últimos años en la comarca, sin ejecutarse planes de reindustrialización anunciados. «A Mariña, unida, xamais será vencida» o «Se non hai solución, goberno dimisión» fueron algunas de las consignas que se escucharon en la marcha que partió del hospital y que abarrotó la plaza del Concello, donde se colgó la pancarta que dice «Futuro para A Mariña» y donde se leyó un manifiesto en el que quedó claro que los mariñanos darán la batalla para evitar ser un desierto industrial en Galicia, porque no quieren emigrar y porque creen que, si Alcoa San Cibrao estuviera en Barcelona o en Madrid, las Administraciones buscarían una solución urgente.

El mensaje, alto, claro y aplaudido, ante autoridades políticas de todos los partidos y sindicatos. Los alcaldes de toda la comarca secundaron la manifestación. También acudió el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que ya pedía al Gobierno central que declarara el aluminio como sector estratégico en España. «La transformación del aluminio primario es esencial para este país», declaraba, al tiempo que pedía al Gobierno y a la Xunta «que sean valientes, que intervengan Alcoa si es necesario». Calificó de «indignidad» por parte de Alcoa que vaya a cerrar la planta de aluminio en este momento, cuando España está intentando superar una pandemia. «Que no es un cierre, es una deslocalización», señaló.

Hay que recordar, por otra parte, que para este martes está convocada para las 18 horas la mesa multilateral con el Ministerio de Industria, la Xunta, Alcoa y los sindicatos. Es una cita clave, ya que este jueves Alcoa tiene intención de iniciar el proceso formal de negociaciones del ERE de extinción para 534 trabajadores de aluminio. A ellos habría que sumar unos 400 empleados más de las empresas auxiliares que realizan el mantenimiento de las cubas en esa planta, cubas que se siguen parando (6-7 por mes) mientras sigue todo el proceso. También está previsto que el Gobierno apruebe el Fondo de Garantías, fondos de la UE para que estas grandes empresas consumidoras de energía vayan contratando renovables.