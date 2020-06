El turismo se siente abandonado y anticipa despidos y quiebras

0

La Voz de Galicia edurne martínez

madrid / colpisa 16/06/2020 20:32 h

En muchas de las intervenciones políticas de las últimas semanas se recuerda que el turismo es de los sectores «más afectados» por la pandemia, pero los empresarios reclaman que no se quede en una declaración pública, sino que se apoye a las empresas que sustentan el 13 % del PIB español. «El sector se siente abandonado», aseguró Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), en el panel del turismo de la segunda jornada de la cumbre empresarial de la CEOE.

Marichal explicó que en la mesa de reconstrucción del Congreso se está hablando de digitalización y modernización del sector, pero, en su opinión, «ahora no es el momento de estar con inventos, sino de salir de la crisis en la que estamos». Más adelante, cuando lo peor haya pasado, llevarán a cabo mejoras en sostenibilidad y digitalización, «algo que ya hacíamos antes»: «Ya está bien de que nos nombren en todas las conversaciones, lo que necesitamos es que se tomen medidas valientes y que se tomen ya», reivindicó el presidente de la Cehat.

Sin embargo, el Gobierno no está de acuerdo con esta llamada de atención. La ministra de Turismo, Reyes Maroto, destacó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el turismo ha sido el sector «más tutelado» por el Ejecutivo, el que más se ha beneficiado de los ERTE y de los avales ICO. Además, la ministra portavoz, María Jesús Montero, señaló que el Gobierno «comprende las expectativas del sector empresarial, y trataremos de dar respuesta en la medida de las posibilidades», pero aseguró que el paquete de actuación es «homologable con el de cualquier país de la Unión Europea».

Pero para sujetar el tejido empresarial, que ocupa a 2,6 millones de personas en España, es necesario «flexibilizar los ERTE» hasta fin de año y «medidas valientes» similares a las que han tomado los países de nuestro entorno. Además, aunque desde Cehat reconocen que los créditos ICO vinieron muy bien al comienzo de la pandemia, ahora en la desescalada las medidas tienen que ser «específicas por sectores» y «lo antes posible».

«Vamos a durar un telediario»

«Si la gente no viaja, no sé cómo vamos a poder resistir», denunció en su ponencia José Hidalgo, presidente de Globalia. En este sentido, reclamó ayudas de calado como las de Alemania a Lufthansa o las de Francia con Air France, donde los países han rescatado con dinero público a sus compañías de bandera. «Si no nos ayudan vamos a durar menos que un telediario», pronosticó, ya que los gastos de los aviones son «enormes», con 1,1 millones al mes por nave solo en leasing. «Hay que pagar muchos costes y tenemos los aviones parados, por nosotros mismos es imposible que salgamos adelante», aseguró.

Simon Pedro Barceló, presidente del grupo de hoteles Barceló, aseguró que hay que afrontar «lo urgente» para que sobrevivan el mayor número posible de empresas a esta crisis. Destacó que gastar dinero público en el turismo no es tirar el dinero porque la experiencia avala que «por cada euro invertido en el sector, la Administración ingresa 1,5».

Antonio Catalán, presidente de AC Hoteles by Marriot, señaló que lo más importante es la seguridad, tanto jurídica como sanitaria, y España es un «muy buen país por ello». Pidió que el Gobierno se endeude sin miedo porque hay que «aguantar los ERTE y los créditos ICO, porque es la única forma de salir» de la crisis desatada por la pandemia.

Francisco López Sánchez, presidente de Lopesan, lanzó un llamamiento para que se acabe con la «turismofobia» que, en su opinión, se «alienta» desde algunas instituciones.

Iberia reducirá su flota durante cinco años tras la «peor crisis de la historia»

«Estamos ante la peor crisis de la historia de la aviación». Así de contundente fue el presidente de Iberia, Luis Gallego, durante su intervención en la cumbre de la CEOE. La aerolínea española verá reducir su flota de aviones durante los próximos cinco años, pasando de ser un problema temporal a un asunto estructural, explicó Gallego. Iberia tiene al 90 % de sus 14.000 trabajadores en un ERTE. Y aunque reconoció que el crédito de 750 millones avalado por el ICO ha solventado algunos problemas a corto plazo, «es difícil competir con otros países donde las ayudas a sus aerolíneas han sido muy superiores».

Gallego pidió que se llegue a un acuerdo en la flexibilización de los ERTE «cuanto antes» para que puedan acogerse a ellos hasta final de año. Pero recuerda que esto «no va a ser suficiente», por lo que anunció que la compañía está trabajando en el futuro modelo de negocio que pueda ser sostenible a largo plazo.

La hostelería en apuros

José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España, prevé que sin medidas de apoyo unas 65.000 empresas hosteleras cerrarán este año, lo que supondrá que 400.000 trabajadores vayan al paro. Yzuel recordó que el sector ha duplicado los empleados en los últimos 20 años hasta los 1,7 millones de la actualidad, pero lamentó que «las cifras quedarán muy tocadas con esta crisis». «Somos el sector que decide a qué sabe España y de las medidas que se tomen dependerá el sabor del futuro», indicó. Por ello, Yzuel reclamó microcréditos para las pequeñas empresas, paralizar las amortizaciones y flexibilizar más los ERTE.