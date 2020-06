Lufthansa duda que los accionistas aprueben las ayudas del Gobierno y advierte que se tendrá que acoger a la ley de insolvencia

0

17/06/2020 12:47 h

Turbulencias en las cuentas de la aerolínea alemana Lufthansa. La compañía aseguró este miércoles que el acuerdo de rescate que le ha ofrecido el Gobierno teutón no está asegurado. La Junta General de accionistas tendrá que decidir si acepta las medidas de ayuda propuestas por el Ejecutivo de Merkel el próximo 25 de junio. Y parece que el futuro no está tan claro. Porque la compañía advirtió este martes que existe la posibilidad de que el balón de oxígeno no sea respaldado por los accionistas, lo que acabaría abocando a la compañía a solicitar protección bajo la ley de insolvencia. Es decir, estaría abocada al concurso de acreedores.

La empresa espera que la asistencia a la junta del próximo 25 de junio sea inferior al 50 %. Tampoco invitan al optimismo las últimas palabras del principal accionista de la compañía, Heinz-Hermann Thiele, que en una reciente entrevista en el Frankfurter Allgemeine Zeitung criticó las condiciones impuestas por el Gobierno alemán para la concesión de las ayudas. Además, señaló que había aumentado recientemente su participación en la compañía desde el 10 al 15 %, una cuestión sobre la que todavía no había informado a la empresa.

Con todos estos mimbres, la aerolínea lanzó un aviso al resto de accionistas y aseguró que cree «muy posible» que no finalmente no se consiga la mayoría de dos tercios de los votos emitidos que se requieren para dar luz verde al paquete de ayudas. Y en ese caso, tendría que solicitar un procedimiento de protección bajo la ley de insolvencia unos días después de la junta anual si no se encuentra otra solución «inmediatamente».

De conformidad con la Ley de aceleración de la estabilización económica de Alemania, se requiere una mayoría de dos tercios de los votos emitidos para la adopción de las medidas de estabilización si la presencia en la reunión es inferior al 50 %. La reunión general anual del 5 de mayo, que también se realizó de forma virtual, registró una presencia del 33 %. Si la presencia es de más del 50 %, se requiere una mayoría simple de los votos emitidos para su aprobación. Por ello, la dirección de la compañía hace un llamamiento «urgente» a todos los accionistas para que ejerzan su derecho de voto, con fecha límite para registrarse en la junta el 20 de junio, a las 24.00 horas.

El paquete de ayudas ofrecido por el Gobierno incluye préstamos y ayudas por valor de 9.000 millones de euros para que la compañía pueda hacer frente a la crisis del coronavirus. En esta operación, el Fondo de Estabilización Económica (WSF) adquirirá acciones mediante un aumento del capital hasta ostentar una participación del 20 % del capital social del grupo Lufthansa, con un precio por acción de 2,56 euros, por lo que la operación asciende a 300 millones de euros. Esta operación, que podría aumentarse hasta el 25 % del capital total, convierte al Gobierno alemán en el principal accionista de la compañía.