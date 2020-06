Agricultura corrige el decreto y ya no limitará la cosecha de vino en Galicia Dice ahora que es solo para denominaciones que no tengan delimitada su producción

La Voz de Galicia m. alfonso

redacción / la voz 16/06/2020 18:18 h

Galicia no tendrá que limitar su próxima cosecha de vino. Así al menos lo aseguraron ayer fuentes del Ministerio de Agricultura, que corrigieron lo publicado la semana pasada en el decreto de medidas para ayudar al sector en la crisis del covid-19. Ese documento recogía, en su artículo 37, la obligatoriedad de que todas las denominaciones de origen bajasen sus rendimientos por hectárea y que esta decisión debía ser comunicada a la Xunta antes del 30 de junio. Ahora, sin embargo, el ministerio aclara que esta medida es solo para aquellas denominaciones que no tenían establecidos unos límites o en las que estos eran superiores a los 18.000 kilos por hectárea en las variedades tintas y a 20.000 en las blancas.

Todas las gallegas recogen en sus reglamentos la cantidad de uva que pueden producir por hectárea, lo que se conoce como los rendimientos. Y, aunque dependen de las variedades de uva, estos están fijados en una media de 11.000 kilos por hectárea, lejos de los 20.000 que ahora establece el ministerio. Esto significa que, de acuerdo con las nuevas indicaciones de Agricultura, Galicia no tendrá que limitar su producción de uva en la próxima campaña. El artículo 37 había despertado un gran revuelo en el sector. Todos los presidentes de los consellos reguladores se habían mostrado en contra de la medida, por considerar que esta estaba pensada para zonas con grandes producciones.

Tampoco los sindicatos agrarios estaban de acuerdo. «É unha barbaridade e un atropelo, e imos presionar ao Ministerio para que se cambie esa medida», explicaban en Unións Agrarias la semana pasada. Su responsable de viticultura, José Ramón González, añadía además que «en Galicia fan falta todas as uvas. O que se fai con esa medida é xerar uva en B, para que as adegas a paguen máis barata». «Temos que baixar os rendementos agora que a colleita está a medio facer? Sería mellor que se adoptasen medidas para a destrución de colleita. Agora so se pode destruír uva», añadió Bernardo Estévez, responsable de viticultura en el Sindicato Labrego Galego, quien pedía una compensación a cabio de limitar la cosecha. Y en la Asociación Agraria de Galicia están satisfechos de que el ministerio «rectifique, porque esta medida non tiña sentido nas denominacións galegas», aseguró su portavoz, Julio Reboredo.