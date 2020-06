Abanca renuncia a la compra del EuroBic portugués

0

Redacción 16/06/2020 20:53 h

Abanca renuncia a la compra del portugués EuroBic. La entidad gallega ha confirmado este martes que no seguirá adelante con la adquisición del 95 % del capital del banco luso, una operación que había atado en febrero, cuando anunció que había presentado una oferta vinculante para hacerse con los títulos de los mayores accionistas del banco, entre ellos Isabel dos Santos, hija del expresidente angoleño José Eduardo dos Santos, que se vio obligada a salir de la entidad, acorralada por sus escándalos de corrupción.

Sin embargo, la entidad explicó que «a pesar de ter dedicado importantes esforzos e recursos a dita transacción, viuse obrigada no día de hoxe a desistir da mesma ao non cumprirse as condicións pactadas a dito efecto».

La ruptura se produce a raíz de la conclusión de la auditoría en profundidad a la que Abanca había condicionado el cierre de la operación, que reveló un impacto en las cuentas del banco a causa de la pandemia. Esto llevó a la entidad que preside Juan Carlos Escotet a rebajar su oferta inicial, que la prensa económica lusa había estimado en 240 millones de euros. Sin embargo, los accionistas del Eurobic no respondieron a esa última oferta del banco gallego antes de que este martes por la noche expirara el plazo ofrecido, lo que ha motivado la ruptura.

Abanca avanzó que «seguirá analizando operacións de compra que aporten sinerxías ao seu proxecto en Portugal».