Pablo Isla defiende la reforma laboral y pide que no se suban impuestos

La Voz de Galicia G. Lemos

La Voz 15/06/2020 10:17 h

Pablo Isla, presidente de Inditex, inauguró esta mañana la cumbre empresarial convocada por la CEOE para contribuir al debate sobre la estrategias para «la reconstrucción económica y social» del país tras la crisis provocada por el covid-19, en palabras del presidente de la patronal, Antonio Garamendi, que defendió que «es la iniciativa privada la que tiene que volver a poner en marcha nuestro país y liderar nuestro futuro».

Un papel, el de las empresas, que también defendió Isla, reivindicando el sentido de la responsabilidad demostrado por el tejido productivo durante la crisis, tanto en términos de mantenimiento del empleo como, en el caso por ejemplo de su compañía, contribuyendo a aliviar la situación sanitaria importando suministros médicos desde China o fabricando y donando material como batas sanitarias.

Sobre el futuro de la economía española, el presidente de Inditex no fue optimista en el diagnóstico. No solo porque la crisis sea de una magnitud enorme, como constatan los organismos internacionales, sino porque, cree, en España «nos encontramos en una situación peor que otros, por nuestros niveles de déficit y desempleo previos a la crisis y por la estructura de nuestra economía y tejido productivo». Un punto de partida peor que va a exigir, advierte, «mucha disciplina, audacia, madurez, un comportamiento de mucha responsabilidad, porque no hay soluciones mágicas ni fáciles». Por ello, llamó a Gobierno, partidos políticos, sindicatos y patronal a buscar los consensos más amplios posibles.

Trazo, eso sí, líneas rojas del empresariado ante esos acuerdos. Especialmente en lo que concierne a la derogación de la reforma laboral defendida por el Ejecutivo o posibles subidas de impuestos para enjugar un déficit que va a dispararse por la protección social desplegada durante el confinamiento. Entiende Isla que en esa búsqueda de soluciones para salir de la crisis «hay que huir de dogmatismos e ideas preconcebidas» e hizo una llamada a mantener la actual legislación laboral: «Tan importante como las medidas que se tomen es no desmontar lo que está funcionado, no hay que revertir las reformas eficaces. La economía española necesita ser más flexible y competitiva, no hay que introducir rigideces que sean negativas para la competitividad y la creación de empleo». Sobre la fiscalidad, cree que el aumento de la recaudación debe buscarse por la vía de un mayor crecimiento y no subiendo tipos.

Más allá de esos debates a medio y largo plazo, lo más urgente, apuntó, es «no descafeinar antes de tiempo las medidas que están ayudando a que no se destruya el tejido empresarial, como los ERTE y los avales públicos», una llamada al Gobierno, ahora que negocia con los agentes sociales, para que no limite en exceso las prórrogas de los ajustes de plantilla y permita a las empresas que usen esas herramientas como medida para adaptarse a la nueva situación económica.