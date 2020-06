El 88 % de los autónomos habrán vuelto a la actividad antes de este viernes

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia C. V.

Madrid / Colpisa 08/06/2020 22:06 h

Casi nueve de cada diez autónomos, o un 88 % del total, habrán recuperado la actividad y abierto sus negocios antes del viernes 12 de junio, tras el parón obligado por la pandemia y el estado de alarma, de acuerdo con cifras de ATA.

Dentro de esos autónomos ya operativos, se incluye el 22 % que no han parado durante estos últimos tres meses. Por comunidades, Murcia es en la que más trabajadores por cuenta propia habrán retomado su actividad normal (sumados a los que no la abandonaron alcanzan el 94 %). También por encima del 90 % se encuentran Galicia y el País Vasco, además de Navarra, Extremadura, Andalucía, Aragón y Cantabria. Eso sí, tal y como advirtió Lorenzo Amor, presidente de ATA, aún hay 380.000 autónomos que no saben cuándo podrán volver a su actividad.

Sectores

Si se atiende a los sectores, los que más han retomado su actividad son los autónomos de la agricultura y construcción, con el 99 % ya operativos; sanidad y transporte, con un 98 %; y actividades administrativas e información y comunicación, con el 97 %.

Entre los que se dedican a la educación, solo han regresado un 40 % a la actividad; mientras que entre los enmarcados en actividades artísticas, únicamente un 45 % se encuentran ya operativos. Entre estos dos sectores suman 93.000 trabajadores por cuenta propia. A ello hay que añadir que 90.000 comercios aún no han abierto, mientras que en la hostelería, 85.000 bares y restaurantes tampoco han reiniciado su actividad.