Garamendi pide al Gobierno que «escuche un poquitín» a los empresarios y alargue los ERTE hasta diciembre

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

05/06/2020 12:55 h

Los empresarios insisten. Los ERTE deben ampliarse hasta diciembre para tratar de evitar que haya trabajadores que se tengan que ir al paro. Y así lo defendió una vez más el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en unas declaraciones a Telecinco. El presidente de la patronal pidió al Ejecutivo de Sánchez que «escuche un poquitín» a la organización que representa a la hora de diseñar la reconstrucción del país y alargue el ERTE hasta diciembre. «Sabemos que una parte de la gente de los ERTE irá al paro, no porque quiera el empresario, sino porque podrá funcionar con menos trabajadores. Por eso es tan importante aguantar el efecto de los expedientes, para que las empresas puedan ir acomodándose e integrar al máximo de trabajadores», añadió.

Dice el presidente de los empresarios que hay sectores, como el dañado turismo, que no van a tener resuelta la papeleta hasta el 30 de junio, fecha que por ahora ha marcado el Gobierno como fin del mantenimiento de este mecanismo. Tampoco es solución, defiende, prolongarlos hasta el 30 de septiembre, una de las opciones que maneja el Gobierno, porque las empresas necesitan tiempo para poder prepararse. «Nosotros intentamos convencer al Gobierno de las cosas que son buenas para España. A veces sí nos hacen caso y otras no, es parte del juego, pero vamos a seguir insistiendo en lo que creemos que es bueno para el país, con mucha independencia, sentido de Estado y lealtad institucional», reiteró.

Preguntado sobre su vuelta a la mesa de negociación, el dirigente empresarial quiso recordar que ellos no se levantaron de la mesa, «pero nos encontramos con tres señores que estaban sentados firmando papeles»: «Hemos dado margen y hemos vuelto a sentarnos porque consideramos que es importante hablar en lo que debería hacerse para el futuro de España». También quiso lanzar un capote a algunos de los miembros del Gobierno. Garamendí aseguró tener buena relación tanto con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como con la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. A esta última agradeció su «valentía» por defender que la derogación de la reforma laboral no tocaba ahora. Preguntado sobre su relación con ambas ministras, Garamendi aseguró tener buena relación con ambas: «Iba a decir que estos son los bueyes con los que tenemos que trabajar, que no es el caso porque son dos señoras estupendas. Nosotros trabajamos con el Gobierno que nos toca, esto es como la familia, tienes que trabajar con quien te toca».

Invertir bien el dinero europeo

Garamendi también valoró positivamente el dinero que va a recibir España de Europa. Según el empresario, la cantidad es «una pasada», casi 150.000 millones de euros, y que se debe «invertir bien», para lo que espera que el Gobierno escuche las propuestas de la CEOE.

«El Gobierno es el que tiene que tomar las decisiones pero yo espero una mesa de diálogo social donde trabajemos muy seriamente en la ortodoxia económica y también en dónde tenemos que invertir, cómo tenemos que innovar. Ese dinero que viene de Europa está para invertirlo, no para gastarlo, y hay que invertirlo bien», apuntó.