El hijo de un trabajador de Alcoa a Pedro Sánchez: «¿Por qué nos tenemos que ir si tenemos aquí nuestra casa, nuestra familia y nuestros amigos?»

02/06/2020

El anuncio de los despidos de Alcoa en la fábrica de San Cibrao ha generado nuevas protestas para pedir que se actúe y se salve la planta de A Mariña. Protestas y llamamientos que no se producen solo en el exterior, si no que también por Internet. En concreto hay una petición que circula por las redes sociales y que ha impactado a muchas personas. Se trata de un hijo de un trabajador de Alcoa el que ha colgado un vídeo para pedir a todos sus seguidores que lo compartan para que su mensaje llegue a Pedro Sánchez. «Hola, hoy no soy Danitube wirs y tampoco os voy a pedir que suscribáis a mi canal o que le deis a like. Hoy soy Dani, el hijo de un trabajador de Alcoa y solo quiero pediros que compartáis este vídeo todo lo que podáis porque quiero que lo llegue a ver el presidente del Gobierno, ya que hoy es un día muy triste para mí», comenta nada más empezar.

«Él me explicó que si se queda sin trabajo nos tendremos que ir a otra ciudad a buscar otro nuevo trabajo o a otro sitio dónde haya»

El joven relata que fue su padre el que le dio la mala noticia, aunque, como cuenta en el vídeo, «Yo en un principio me alegré. Le dije: '¡Bien! así no tendrás que trabajar y podrás más tiempo conmigo'». No obstante la alegría se convirtió en tristeza al descubrir que eso podría significar abandonar A Mariña. «Él me explicó que si se queda sin trabajo nos tendremos que ir a otra ciudad a buscar otro nuevo trabajo o a otro sitio dónde haya. Porque aquí no va a haber».

Un empleo que, según señala, también habían tenido sus dos abuelos. «Ahora se jubilaron y viven aquí felices y yo les puedo visitar cuando quiera. ¿Por qué mi padre no puede hacerlo? ¿Por qué nos tenemos que ir si tenemos aquí nuestra casa, nuestra familia y nuestros amigos?», se cuestiona ante este problema.

«Solo en mi portal viven cuatro familias de Alcoa»

Además, destaca que no se trata solo de sus padres. «Solo en mi portal viven cuatro familias de Alcoa. Conozco a mucha gente que trabaja allí y no quiero que se tengan que marchar también».

Él, como sus padres y resto de empleados de Alcoa, pide una solución. «Yo quiero poder ver a mi familia cuando me apetezca y poder jugar con mis amigos cuando quiera. Ya ves que no te estoy pidiendo mucho. Me explican por qué cierra y no lo entiendo. ¡Si son los mejores haciendo aluminio!». Incluso afirma que quiere mantener la tradición de su familia y trabajar como ellos: «Yo quiero poder trabajar ahí también, como mis padres y mis abuelos. Aunque no sea en el aluminio, pero poderme quedar aquí como hicieron ellos».

La petición se la remite al propio presidente del Ejecutivo. «Pedro Sánchez ojalá que llegues a ver este vídeo y, por favor, que nos intentes ayudar». Un objetivo que espera cumplir con la ayuda de sus seguidores: «Por favor chicos compartir este vídeo todo lo que podáis para que, si no le llega a Pedro Sánchez, lo pueda ver y nos pueda ayudar. Muchas gracias».