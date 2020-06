En Marea pide por carta a Yolanda Díaz que el Gobierno aplique las medidas que ella misma demandaba para salvar Alcoa

0

La Voz de Galicia Susana Luaña

01/06/2020

En Marea se ha dirigido por carta a Yolanda Díaz instando a la ministra de Trabajo para que medie con sus compañeros de Gobierno y consiga para Alcoa lo mismo que ella misma exigía cuando, antes de ser ministra, se manifestaba con los trabajadores. Díaz es diputada por Galicia en Común, formación que salió tras la la quiebra de En Marea.

Tras recuperar un vídeo en el que Yolanda Díaz, junto con la plantilla de Alcoa, reiteraba que «este país necesita políticas que defiendan a los trabajadores, porque ellos son lo importante», Casal recordó cuáles son los dos puntos que defiende En Marea para garantizar la supervivencia de la empresa: por una parte, la intervención del Estado en el accionariado (que podría ser a través de la SEPI) para evitar su cierre y, por otra, la aprobación del estatuto electrointensivo. El coportavoz de En Marea insistió en que se trataría de una intervención temporal y no una nacionalización de la empresa, como se defiende desde otros partidos, porque cree que no es la función del Estado entrar en el mercado internacional del aluminio.

Pancho Casal lamenta que el presidente de la Xunta no comparezca en el Parlamento para hablar de la crisis industrial del país y que adopte «a postura do avestruz», cuando se podría dar el caso de tener que ir a las urnas el 12 de julio con la confirmación del cierre de Alcoa por no hacer nada desde las Administraciones para evitarlo.