Así funcionará el ingreso mínimo vital: las claves de la ayuda ya están en el «BOE»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia G. Lemos

La Voz 01/06/2020 11:06 h

Tres días después de su aprobación en el Consejo de Ministros extraordinario del pasado viernes, el Boletín Oficial del Estado publica este lunes la letra pequeña del nuevo ingreso mínimo vital, una medida que nace con la vocación de reducir la pobreza extrema en España y que se podrá empezar a solicitar dentro de dos semanas, el lunes 15. Estas son las claves de la nueva ayuda.

Un máximo de dos prestaciones en un mismo domicilio

Aunque la ayuda se concede para todos los miembros de una unidad de convivencia y la solicitud debe ir firmada por todos los que sean mayores de edad, solo uno de ellos será el titular de la prestación. Este deberá tener una edad comprendida entre los 23 y los 65 años, salvo cuando tengan hijos a cargo y vivan emancipados o en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de trata y explotación sexual, en los que solo se exigirá la mayoría de edad. La norma establece que, en un mismo domicilio, solo puede haber dos prestaciones reconocidas.

¿Quién forma una unidad de convivencia?

Si en una casa puede haber hasta dos ayudas es porque la norma reconoce distintas tipologías de hogares. Se considerará unidad de convivencia a aquellas personas que residan en el mismo domicilio «y que estén unidas entre sí por vínculo matrimonial o como pareja de hecho, o por vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad, adopción, y otras personas con las que conviva en virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente». Esto es, parejas, pero también familiares hasta segundo grado (padres, hijos, abuelos, nietos, suegros, yernos o cuñados) o menores acogidos. Pero también se consideran como tal los hogares monoparentales y las unidades de convivencia formadas por dos o más adultos mayores de 23 años que no mantengan ninguna de las relaciones señaladas anteriormente pero que residan en la misma vivienda. En este caso es cuando se considera que, si comparten domicilio con otra unidad de convivencia con la que no mantengan ninguna relación familiar, se pueden abonar dos prestaciones dentr de la misma casa: una a la familia y otra a una persona a título individual o al resto de habitantes que no mantienen vínculo entre sí. Un ejemplo gráfico sería el de los compañeros de piso. Si en él residen una pareja y otras dos personas sin relación sentimental o familiar, la pareja podría optar a una prestación y las otras dos deberían compartir la segunda.

Los solteros deberán acreditar tres años emancipados y uno cotizado

En el caso de los adultos que vivan solos o con otros con los que no mantengan vínculo familiar o sentimental, se requerirá que lleven al menos tres años viviendo fuera de casa de sus padres y que tengan al menos doce meses cotizados a la Seguridad Social (salvo que se trate de víctimas de violencia de género o personas que hayan iniciado trámites de separación o divorcio). Se limita así la posibilidad de que la ayuda sea empleada como renta de emancipación por estudiantes o jóvenes. En el caso de unidades de convivencia se requerirá que lleven al menos un año constituidas, ya sea por la convivencia de miembros de una misma familia o por unión en matrimonio o pareja de hecho. Estos requisitos no se exigirán si hay menores a cargo.

Además, será obligatorio un año de residencia legal y efectiva en España antes de poder acceder a la ayuda, salvo en el caso de víctimas de trata y violencia sexual o de violencia machista.

Becas, rentas de inclusión y otras ayudas no computan para acceder a la ayuda

Se considerarán en situación de vulnerabilidad económica a las unidades de convivencia cuyo promedio mensual de ingresos y rentas anuales del último año (en este caso el 2019) sea inferior, en al menos 10 euros mensuales (120 al año), a la cuantía mensual de la renta garantizada con esta prestación en función de la modalidad y del número de miembros de la unidad de convivencia. La norma establece que las becas al estudio, ayudas a la vivienda o de emergencia o las rentas de inclusión de las comunidades (la risga, en el caso gallego) no computarán a la hora de determinar los ingresos del hogar, de los que también se descontarán las retenciones por IRPF y las cotizaciones sociales.

Además de requisitos de ingresos, hay límites de patrimonio. En este caso, se tienen en cuenta todos los bienes del hogar, salvo la vivienda habitual. Esto es, otros inmuebles, cuentas y depósitos bancarios, participaciones en planes o fondos de pensiones o acciones. El tope para un adulto solo es de 16.614 euros (el triple de su renta anual garantizada), cuantía que se va incrementando hasta un máximo de 43.200 euros en las unidades de convivencia más numerosas, de acuerdo a la tabla que se puede visualizar a continuación.

El importe de la ayuda: un mínimo de 10 euros y un máximo de 1.015 al mes

En cuanto a la cuantía de la prestación, hay que tener en cuenta que el IMV funciona como un complemento que elevará los ingresos del hogar hasta alcanzar la renta garantizada según la tipología del mismo (número de miembros). Por lo que el Estado solo aportará la cantidad necesaria hasta llegar a ese umbral y solo en el caso de una ausencia total de renta aportará todo el dinero. De esta forma, la cuantía de la ayuda irá de un mínimo de 10 euros mensuales (que es la diferencia de renta a partir de la cual se empieza a complementar) a un tope de 1.015 euros en el caso de familias con dos adultos y tres o más niños o cuatro adultos y un niño sin ningún ingreso.

Un complemento para el alquiler

Aunque no lo detalla, porque deberá ser regulado en un reglamento posterior, el decreto abre la puerta a incrementar la renta garantizada «cuando se acrediten gastos de alquiler de la vivienda habitual superiores al 10 % de la renta garantizada que corresponda, en su cuantía anual, en función del tamaño y configuración de la unidad de convivencia».