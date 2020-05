Escrivá garantiza que no bajará las pensiones y estudia cómo prorrogar la prestación para autónomos

0

18/05/2020 12:25 h

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, insistió este lunes en lanzar un mensaje de tranquilidad a los pensionistas. Ya lo hizo hace unas semanas y ahora volvió a garantizar «absolutamente» que el Gobierno no recortará las pensiones en España pese al mayor gasto en el que se está incurriendo como consecuencia de la crisis originada por la pandemia del coronavirus. En una entrevista en RNE, el ministro añadió que, «en cuanto pasen las urgencias del covid-19», la intención del Ejecutivo es crear, junto con el Pacto de Toledo, un marco estable a medio plazo para el sistema de pensiones, donde estas mantengan su poder adquisitivo y la edad efectiva de jubilación se aproxime a la legal. «Ese es el plan y lo retomaremos», ha dicho el ministro, que ha insistido en que el aumento de deuda y los menores ingresos causados por la crisis, «y que se puede extender un año como máximo», es temporal y no estructural. «Por tanto, todas estas referencias que se están haciendo sobre las pensiones me parece que no están sustentadas en nada sólido», resumió.

Afiliación a la Seguridad Social

No es el único tema que Escrivá trató durante la entrevista. El ministro también señaló que la marcha de la afiliación a la Seguridad Social en el mes de mayo «no va muy bien» pero que se está produciendo una «recuperación interesante» en algunos sectores, como la construcción, que perdió 150.000 empleos en marzo, pero entre finales de abril y las dos primeras semanas de mayo ha sumado 60.000 cotizantes, con lo que la pérdida acumulada de empleos en este sector desde que estalló la crisis es ahora de 90.000 puestos de trabajo.

Eso sí, Escrivá quiso subrayar que lo «verdaderamente notable» es que como resultado de toda las medidas de protección de rentas adoptadas por el Gobierno, la destrucción de empleo está siendo «moderada» para la magnitud de la caída económica que se está sufriendo.

Prórroga de autónomos

El ministro también envió un mensaje de tranquilidad a uno de los colectivos que más ha sufrido las consecuencias económicas de la pandemia: el de los autónomos. Escrivá explicó que el Gobierno tiene previsto prorrogar la prestación extraordinaria para autónomos hasta el 30 de junio. Añadió que, actualmente, lo que están haciendo es estudiar cómo se va a calibrar esa prórroga para que tenga unas características de gradualidad similares a las establecidas para la exoneración de cuotas en las empresas con expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de fuerza mayor.

Y preguntado sobre si esta prestación podría alargarse hasta finales de año para algunos sectores, Escrivá recordó que en el decreto que permitía prolongar los ERTE hasta el 30 de junio, también se habilitaba al Gobierno para desarrollar una norma donde plantear medidas específicas para determinados sectores. «Ese es el canal por el que tenemos que identificar ciertos sectores donde el parón de la actividad va más allá de junio. Habrá que estudiarlo con los agentes sociales. Es por ese camino por donde podemos acomodar algunas situaciones», señaló el ministro, que también añadió que el sector turístico será posiblemente un firme candidato a la prolongación de estas medidas.

El ingreso mínimo vital

El ingreso mínimo vital se aprobará, tal y como confirmó Escrivá, en el último Consejo de Ministros del mes de mayo. Lo que no quiso concretar el ministro es cuándo se podrá empezar a cobrar. En cualquier caso, garantizó que no sufrirá «más retrasos» y concretó que el Gobierno trabaja para poder identificar «con bastante rapidez» los primeros hogares que podrían beneficiarse de la medida, que supondrá un gasto de entre 3.000 y 3.5000 millones de euros. «Desde el momento en que se apruebe el Real Decreto, se podrá solicitar el ingreso mínimo vital y se reconocerá el derecho a partir de esa circunstancia», indicó Escrivá.

«Estamos haciendo un esfuerzo a partir del conocimiento que tenemos de hogares que pueden cumplir las condiciones y viendo la posibilidad de hacer de oficio un reconocimiento de partidas que permitan arrancar con un número importante de familias que después puedan solicitarlo», explicó el ministro. Escrivá aseguró que la identificación de los primeros 100.000 hogares que podrán beneficiarse del ingreso mínimo vital no se hará de forma inmediata pero sí «con bastante rapidez», y confirmó que la medida puede alcanzar al millón de hogares.

La renta mínima, según indicó el ministro, se cobrará «mensualmente» y «habrá un test sobre el patrimonio neto agregado» en el que se valorarán «todos los activos, menos las deudas y excluida la vivienda habitual». Escrivá tampoco concretó los niveles de renta máximos para solicitar la prestación al depender de la tipología de los hogares, si hay niños y si se trata de familias monoparentales.

El uso del MEDE dependerá del futuro

También habló sobre el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). En este sentido, aseguró que la utilización o no por parte de España «dependerá de las circunstancias futuras», por lo que no hay que adelantar aún decisiones al respecto. En cualquier caso, Escrivá, en declaraciones a RNE, indicó que, a diferencia de cómo estaba diseñado en el pasado, el MEDE esta vez es «más atractivo», pues no hay condicionalidades macroeconómicas para los países y las condiciones de financiación son «buenas». «La naturaleza de la perturbación hace que no tenga sentido que los países se vean condicionados macroeconómicamente por acceder al MEDE y esto son buenas noticias, más allá que la finalidad tenga que estar asociada a la propia crisis», destacó.