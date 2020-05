Uber despide a 3.500 trabajadores a través de una videollamada

0

17/05/2020 20:00 h

Uber decidió echar a la calle a 3.500 empleados, el equivalente al 14 % de su plantilla, el pasado 11 de mayo a través de un método que ha provocado una oleada de críticas en los últimos días. Los empleados de la compañía se enteraron de que estaban en el paro a través de una simple videollamada por Zoom que duró poco más de tres minutos.

Alegan los responsables de la firma americana que la decisión de prescindir de estos trabajadores responde a las consecuencias que está dejando en las cuentas de la compañía la pandemia, que ha provocado una caída del 80 % en las reservas de viajes.

En una videollamada multitudinaria, que ha hecho pública el diario británico Daily Mail, la directora del Centro de Excelencia de Uber en Phoenix (su oficina de servicio al cliente), Ruffin Chaveleau, comunicó al personal que ese era su último día. «Nuestro negocio de viajes compartidos se ha reducido en más de la mitad. No hay trabajo suficiente para muchos empleados en la primera línea de atención al cliente. Como resultado de eso, eliminamos 3.500 puestos de atención al cliente», fueron las palabras con las que Chaveleau arrancó su discurso para, acto seguido, sentenciar: «Tu puesto se ha visto afectado y hoy será tu último día de trabajo con Uber. Seguirás en nómina hasta la fecha indicada en su documento de indemnización».

Consciente de que el método elegido para comunicar a sus empleados que ya no podían volver a su puesto no era el más idóneo, Chaveleau llegó incluso a emocionarse cuando trató de pedir disculpas a los empleados por tener que darles las noticias a través de una simple videollamada. «Nadie quiere recibir una llamada así. Con todo el mundo a distancia y un cambio de esta magnitud, teníamos que hacer esto de forma que se informara lo más rápido posible para que no lo escuchen a través de rumores».

Así que Chaveleau justificó la decisión de ser ella misma la que les confirmara los peores augurios: «Quería dedicar un momento a agradecerles su contribución a Uber».