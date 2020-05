Sanidad rectifica y finalmente permite las rebajas desde el lunes en toda España

Illa y Maroto se contradicen sobre la legalidad de las ofertas y confunden al sector, mientras Comercio insiste: «Se prohíbe la afluencia masiva, no los descuentos»

El pequeño y mediano comercio llevaba dos meses cerrado, sin ventas y con el personal en ERTE. Los ánimos no están para bromas, por eso cuando se enteraron de que no iban a poder hacer rebajas, salieron en tromba en contra esta medida incendiaria, a la que este miércoles el ministro Illa arrojó más leña al afirmar que «hay que evitar las aglomeraciones. Puesto que las rebajas son un reclamo que pueden facilitar aglomeraciones, no están permitidas».

Eso es lo que recoge la orden del Ministerio de Sanidad que salió publicada en el BOE el pasado día 9, y que ha enfurecido al sector del comercio, ante la imperiosa necesidad de aplicar descuentos para ir vaciando almacenes repletos de mercancía.

