La economía europea perdería hasta un 22,7% de su valor si se desmantela la UE

madrid / europa press 16/05/2020 21:05 h

El valor conjunto de la economía de la Unión Europea podría reducirse hasta entre un 17 y un 22,7% en el caso de que se desmantelara el mercado único y no se avance en los distintos programas y acciones comunes que podría desarrollar la UE en los próximos años como consecuencia de la crisis del Covid-19. Así lo recoge un informe elaborado por el Parlamento Europeo. El documento, titulado Coronavirus and the cost of non-Europe, analiza los beneficios económicos que ha generado la Unión Europea y qué efectos negativos tendría, de cara a la futura recuperación económica poscovid-19, si se parara o revertiera el proceso de integración europeo. El informe señala que es difícil dar una estimación clara de lo que implicaría exactamente el desmantelamiento de la UE, ya que los efectos dependerían de qué, cómo, cuándo y en qué medida se desarmarían las distintas partes del proyecto europeo. Sin embargo, detalla que las estimaciones más prudentes sugieren que desmantelar el mercado único costaría a la economía de la región entre 480.000 millones y 1,38 billones de euros al año, lo que representa entre el 3 y el 8,7 % del PIB conjunto de todos los países.

Asimismo, añade que el coste potencial que tendría que no se adoptaran políticas comunes en 50 campos distintos identificados en el estudio sería de alrededor de 2,2 billones de euros, lo que equivale al 14 % del PIB de la UE del 2017. «Si ambos problemas se desarrollan al mismo tiempo, la economía de la Unión Europea sería entre un 17 y un 22,7% inferior a lo que podría ser», señala el informe, que calcula que esto equivale a entre 2,7 y 3,6 billones de euros.