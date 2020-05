El Gobierno prohíbe las rebajas en las tiendas para evitar aglomeraciones

Negocios a medio gas y descuentos en todo el «stock» marcan el arranque comercial de la fase 1

«Había muchas ganas de abrir, y poder hacerlo ya es una victoria moral. Ahora hay que vender», afirmaba este lunes el directivo de un grupo gallego de concesionarios.

Aunque todos los establecimientos tienen más de 400 metros cuadrados, el salvoconducto recogido en el BOE para las comunidades en fase 1 ha permitido que los 100 concesionarios gallegos volvieran a la actividad, aunque de momento solo con la mitad de los 6.500 trabajadores en nómina. El otro 50 % seguirán en ERTE hasta que la evolución del mercado lo requiera.

La primera jornada tuvo un marcado carácter administrativo. «Se han hecho llamadas a los clientes que compraron un coche en marzo y no habían podido recogerlo; y se han retomado operaciones de financiación que quedaron interrumpidas», explica el sector gallego, que por ahora verá limitada su actividad a los clientes que acudan con cita previa. «No hemos hecho ventas. No contábamos con ello, pero sí hemos tenido llamadas preguntando si estamos abiertos», afirman estas fuentes, que cifran en más de un 25 % el descuento mínimo que se van a encontrar quienes acudan a comprar coche, siempre que el modelo elegido sea uno de los más de 10.000 que tienen en stock los concesionarios gallegos.

