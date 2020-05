Las aerolíneas alertan: pueden quebrar si tienen que reducir el pasaje a bordo

Allanará la costosa tarea de exigir el dinero a las aerolíneas, que acumulan ya 700.000 reclamaciones en España

La cancelación de miles de vuelos como consecuencia del cierre de fronteras en España por la crisis sanitaria ha derivado en una ola de reclamaciones de los clientes a las compañías aéreas, que no en todos los casos están cumpliendo con la legislación. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, explicó este lunes que aún hay 700.000 reclamaciones pendientes de consumidores a los que no se les ha devuelto el importe abonado por sus vuelos, según datos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Para intentar aliviar esta situación, Garzón avanzó durante una comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso que el Gobierno quiere habilitar un «mecanismo extrajudicial» para que las aerolíneas reembolsen el dinero de los billetes de avión cancelados por la crisis del coronavirus. Están trabajando en ello con la AESA para facilitar a los consumidores la tarea de las reclamaciones y suprimir la «costosa» vía judicial a la que tienen que enfrentarse ahora quien quiere solicitar la devolución del importe pagado «por un servicio no disfrutado».

