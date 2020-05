Consumo creará un mecanismo extrajudicial para la devolución de los billetes de avión

0

La Voz de Galicia

11/05/2020

La cancelación de miles de vuelos como consecuencia del cierre de fronteras en España por la crisis sanitaria ha derivado en una ola de reclamaciones de los clientes a las compañías aéreas, que no en todos los casos están cumpliendo con la legislación. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, explicó este lunes que aún hay 700.000 reclamaciones pendientes de consumidores a los que no se les ha devuelto el importe abonado por sus vuelos, según datos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Para intentar aliviar esta situación, Garzón avanzó durante una comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso que el Gobierno quiere habilitar un «mecanismo extrajudicial» para que las aerolíneas reembolsen el dinero de los billetes de avión cancelados por la crisis del coronavirus. Están trabajando en ello con la AESA para facilitar a los consumidores la tarea de las reclamaciones y suprimir la «costosa» vía judicial a la que tienen que enfrentarse ahora quien quiere solicitar la devolución del importe pagado «por un servicio no disfrutado».

Garzón explicó que en muchas ocasiones las aerolíneas «se van de rositas» porque los clientes desisten de reclamar su dinero —aunque están amparados por la ley europea— por el costoso recorrido en tiempo y dinero de la vía judicial, que hasta ahora es el único mecanismo posible.

Costosa reclamación

«Lo que no puede ser es que los consumidores tengan que recorrer todo ese camino, ir a jueces y buscar abogados para recibir la devolución de un billete a la que tienen derecho, pero que ejercer ese derecho le puede costar mucho tiempo y dinero, lo que hace que la mayoría ni lo intente», dijo el ministro. Aunque a las compañías se les está permitiendo la entrega de un bono por el importe del billete de un año de duración, los usuarios que prefieran el dinero tienen derecho a ello, pero muchas aerolíneas se están negando a las devoluciones en efectivo, señaló el ministro. Para ayudar a los consumidores, Garzón apostó por esta vía extrajudicial «más sencilla para ellos» que se está preparando y sobre la que no se han dado más detalles.