Solo un 20 % de los comercios abrió este lunes, según la patronal de los autónomos

04/05/2020 15:14 h

Según los cálculos de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), solo un 20 % de los comercios de proximidad ha levantado la persiana este lunes después de casi dos meses de cierre. Dentro de la fase 0 del Gobierno, solo un 50 % de las peluquerías han abierto sus puertas mientras que el porcentaje baja al 3 % en el caso de los establecimientos de hostelería. «Esperanza e incertidumbre es lo que han trasladado la mayoría tras más de 50 días cerrados», aseguró el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

A lo largo de esta semana, según explicó Amor, estos porcentajes se elevarán al 40 % en el caso del comercio minorista, al 70% en el de las peluquerías y salones y sin que se incremente mucho más allá del 3 % en el caso de la hostelería. «El problema, como viene siendo habitual, es que la normativa se dio a conocer en domingo, y a última hora», aseguró Amor. Por ello, según ha explicado, los autónomos que no disponen de EPIs ni material necesario para la apertura y salvaguardar la seguridad sanitaria propia y de sus clientes, no abrirán hasta que no lo tengan.

«Muchos autónomos están hoy adaptando sus locales para abrir en los próximos días, otros nos han trasladado que esperarán al día 11, y muchos de ellos nos trasladan que ante la poca afluencia de estas semanas no van a hacer la inversión en material sanitario ahora mismo puesto que el coste puede ser muy superior a lo que van a facturar en la semana», ha concluido el presidente de ATA.