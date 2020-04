Teresa Ribera, a los hosteleros: «Quien no se sienta cómodo, se entiende que permanezca cerrado»

0

30/04/2020 14:33 h

Tras las críticas expuestas por los hosteleros ante el plan de desescalada, la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica quiso responder al sector asegurando que «no hay una obligación de abrir».

La patronal del sector se quejaba ayer que los límites de aforo establecidos por el Ejecutivo suponían un auténtico corsé para un negocio. Y es que el plan del Gobierno obliga a los establecimientos a ocupar una de cada tres mesas en sus terrazas. Esta restricción llevará al cierre al 30 % de los negocios, lo que suponen unos 85.000 locales en todo el país, según los cálculos de Hostelería de España.

Ante estas demandas, Teresa Ribera entiende la decisión de aquellos bares o restaurantes que crean que no es rentable y prefieran esperar: «Todos debemos entender que esto es un sistema gradual, no hay una obligación de abrir. Si hay quien considera que es mejor esperar, pues puede esperar», sentenció en una entrevista en Radio Nacional.

La vicepresidenta aseguró que el Gobierno no quiere imponer ningún tipo de obligación a nadie: «Quien no se sienta cómodo, le parezca que las cuentas no sales, evidentemente se entiende que permanezca cerrado». Ribera explicó que el Ejecutivo ha querido comenzar con «cuestiones sencillas» para después introducir la limitación del aforo en espacios cerrados.

También ha querido recordar las medidas que están tomando otros países. En este sentido, recordó que países como Francia han dejado la reapertura de los bares «hasta mucho más tarde».

«Casi estoy de acuerdo con ella»

El sector no ha tardado en responder a la ministra. El presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, ha sido categórico: «La sensibilidad esta señora se la ha dejado en casa», criticó. Y es que tal y como explicó Yzuel, ante las medidas que exige el Gobierno es muy posible que precisamente los hoteleros decidan no abrir sus puertas: «Casi estoy de acuerdo con ella. Es lamentable e impresentable que no sean capaces de revisar sus decisiones, salvarguando todo el tema sanitario, para salvar empresas».

Yzuel aseguró confiar «plenamente en que el Gobierno va a rectificar sobre los aforos». Porque, añadió, «nos están llevando a un terreno donde será difícil el poder abrir».

Sin embargo, la patronal del sector hostelero tiende la mano al Gobierno para «trabajar con ellos», aunque lamentó que «no» les han dejado hacerlo, sobre todo desde el Ministerio de Sanidad, que «no tiene ningún hábito» de consultar a nadie, al tiempo que consideró que el desescalamiento es para «tirarse de los pelos».

Por eso, Yzuel cree que uno de los modelos de negocio que más va a «sufrir» con el desescalamiento previsto para la hostelería serán las barras de los bares, ya que tendrá «muy complicado» cumplir con las medidas de distanciamiento necesarias. «Van a sufrir, seguramente los que más», ha reconocido.

Además, cree que el modelo de los supermercados, que han conseguido reducir el aforo en los establecimientos, «no se puede replicar» en la hostelería. «La gente hace cola en el supermercado por la limitación de aforos, pero no se puede replicar, porque uno va a tomarse un café, y si hay cola, pues se va a otro lado», subrayó.