Galicia destruyó 13.000 empleos entre enero y marzo por el zarpazo del virus

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 28/04/2020 10:14 h

Es el estudio sobre el mercado de trabajo más fiable, el que se emplea para comparar los datos con el resto de Europa. Pero la encuesta de población activa (EPA) publicada este martes nace ya caducada. Porque de las entrevistas realizadas durante 13 semanas para medir la evolución del empleo y del paro entre enero y marzo, solo las dos últimas recogen el impacto del confinamiento y la crisis sanitaria en la economía. De ahí que las cifras de descenso de la ocupación (que cae de media en 285.600 personas en el trimestre) y el aumento del desempleo (121.000) estén muy lejos de los 900.000 puestos de trabajo destruidos que contabilizó la Seguridad Social solo en la segunda quincena de marzo. Lo mismo ocurre en Galicia, donde el estudio publicado por el Instituto Nacional de Estadística estima en 13.000 los trabajadores que han perdido su puesto y en 11.000 los nuevos parados.

Tal y como aclara el INE, son muchas las matizaciones que hay que tener en cuenta para leer los datos de este estudio. En primer lugar, que esa destrucción de empleo no incluye a los afectados por los expedientes de regulación temporal de empleo, ya que estos se siguen considerando ocupados mientras la suspensión del contrato no supere los tres meses. Sin embargo, el impacto de los ERTE sí se refleja en la caída de las horas de trabajo realizadas, que disminuyen un 4,25 % respecto al último trimestre del año anterior. Y algo similar ocurre en el paro, ya que el INE entiende que muchos de los trabajadores que han perdido su empleo pueden haber sido clasificados como inactivos (cuyo número crece en casi 258.000 personas), ya que al no poder buscar activamente empleo por el confinamiento no cumplen las condiciones para ser considerados parados.

Para intentar ofrecer cifras más fiables del impacto del coronavirus en el mercado laboral, la EPA pone el foco en otras variables del estudio, como la cifra de ocupados que no han trabajado en la semana anterior a la realización de la encuesta, que sube en más de medio millón de personas respecto al trimestre anterior. La subida por causa de ERTE es todavía superior: de 562.900 personas.

En cualquier caso, el estudio confirma las tendencias ya apuntadas por los datos de la Seguridad Social. Y es que el grueso del empleo perdido en Galicia en el primer trimestre fue temporal (de los 11.200 puestos asalariados destruidos, solo 1.100 eran indefinidos) y se concentra en los servicios. De acuerdo al reparto por sexos, las mujeres han sufrido más el impacto económico del virus.

Para corregir este desfase y medir mejor los cambios introducidos en el mercado de trabajo por el confinamiento, el INE anuncia que la EPA del próximo trimestre recogerá nuevas preguntas para medir el teletrabajo y los horarios atípicos (de noche o en fin de semana), así como las causas por las que se perdió el último empleo.