Webinars: la innovación gallega pone su conocimiento al servicio de las empresas

Inyectan o buscan capital para las empresas más innovadoras de la comunidad, pero también las que tienen mayor riesgo. Miden las variables del negocio, incluso una fundamental: su equipo

Arrastran el lastre de ser consideradas empresas jóvenes, inestables y con una alta tasa de fracaso. Y aun así, representan las soluciones de la industria tradicional, la innovación y haberse convertido en el modelo que desafía el actual panorama empresarial. El ritmo de las startups en Galicia y en el mundo lleva una velocidad imparable. «Ya no existe un mundo tecnológico, digital, y un mundo real. La tecnología forma parte de todo. No vale pensar que esto está matando los negocios». Así define el panorama actual Aquilino Peña. De origen coruñés, es uno de los fundadores de Kibo Ventures, uno de los grandes fondos de inversión, que va camino de cumplir una década. «La innovación, como cualquier negocio, está expuesto a riesgos y siempre es mejor conocerlos de primera mano y no que te los impongan tus competidores o el mercado. Todo ha cambiado y por eso hay que invertir en startups». Ellos lo hacen al trabajar ya con su tercer fondo: 100 millones de euros.

