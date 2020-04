Miles de autónomos que ya cobraron prestación por cese de actividad tendrán que pagar la cuota de abril

0

22/04/2020 19:18 h

Casi un millón de autónomos se han acogido a la prestación por cese de actividad que puso en marcha el Gobierno. Aquellos acogidos a este mecanismo estaban exonerados, además, de pagar las cuotas correspondientes al mes de marzo. El problema era que la Administración había cobrado a 31 de marzo las cuotas de los más de 3.200.000 autónomos que hay en el país, tanto a los que habían solicitado el cese de actividad como a los que no.

Esta semana, la Tesorería General de la Seguridad Social reconocía que ese dinero cobrado correspondiente al mes de marzo sería devuelto en el mes de mayo. Lo que muchos se preguntaban es qué sucedería con el de abril.

Y es que miles de autónomos tendrán que pagar la cuota del mes de abril a pesar de habérseles reconocido la prestación. Tal y como explicó hoy el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en un encuentro organizado por el Consejo de Economistas, habrá algunos trabajadores por cuenta propia a los que se les pasará la cuota del mes de abril a pesar de habérseles reconocido la prestación. Eso sí, a ellos también se les devolverá el dinero. Aunque todavía no han querido dar fecha sobre en qué momento se realizará esa devolución.

«El día 17 de abril ya se pagaron 920.000 prestaciones, de esas prácticamente más de un 90 % se habían tramitado con tiempo suficiente para evitar el cargo de la cuota. La inmensa mayoría de los que recibieron la prestación el viernes pasado no van a pagar ya la cuota de abril», aseguraba el director general de Ordenación de la Seguridad Social, Borja Suárez. Según explicaba, «aquellos a los que no se les reconoció la prestación el día 16, ya no daba tiempo a no pasarles la cuota del mes de abril, por lo que, al igual que pasará con los que se vieron afectados por esto el mes de marzo, la tesorería general de la Seguridad Social les devovlerá la cuota de abril en el futuro».

La destrucción de empleo se frenó en abril

El ministro José Luis Escrivá dio algunas cifras para demostrar que la destrucción de empleo se frenó en el mes de abril, ya que entre los días 1 y 21 se registraron más de 18.000 altas netas al sistema de afiliación de la Seguridad Social.

Tal y como explicó, en el régimen general ha habido más de 20.000 altas netas, una tendencia completamente contraria a la que ha experimentado el régimen de autónomos, que en lo que va del mes de abril ha perdido en torno a 15.000 ocupados. Además, desde que se inició la crisis, este régimen ha experimentado una destrucción de afiliación acumulada de 55.000 personas.

Escrivá también recordó que el sistema, en su conjunto, ha perdido cerca de 890.000 ocupados desde el 12 de marzo, de los que alrededor del 70 % son temporales, si bien incidió en que el proceso de destrucción de empleo se ha concentrado en el mes de marzo.