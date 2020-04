El Gobierno insiste en la mutualización de la deuda: «Si Europa no está a la altura de las circunstancias, lo lamentará»

0

20/04/2020 19:21 h

Mientras los países del norte siguen enrocados en su postura en contra de los coronabonos, España insiste. Y el Gobierno manda a Bruselas mensajes bastante categóricos. «Si Europa no está a la altura de las circunstancias, lo lamentará», sentenció este lunes la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El Ejecutivo, aseguró, considera que Europa tiene que dar una respuesta a la altura de lo que ha sido esta pandemia en la que se pueda mutualizar parte de la deuda: «Cualquier instrumento que permita mutualizar parte de la deuda nos parece adecuado», sentenció la ministra, para añadir: «Hay que dar una respuesta homogénea y hay que hacerlo de forma generosa, ocupándonos de los problemas de los europeos».

Tal y como explicó Montero, el Gobierno defiende la importancia de compartir en el conjunto de la Unión Europea la situación dramática que están viviendo los países miembro: «Y habrá que hacerlo a través de diferentes fórmulas. Para nosotros ha sido muy importante el impulso al Plan Marshall, un plan extraordinario de inversiones que permita revitalizar los tejidos productivos de los países que más están sufriendo esta pandemia».

Y, en caso de que la postura de los países del norte siga inamovible, dice Montero que el Gobierno seguirá intentando lograr el acuerdo. «España es un país plenamente europeísta. Creemos que Europa tiene que dar una respuesta unitaria, tiene que ser fuerte ante la reconfiguración que vendrá después de que pase la ola del tsunami que ha supuesto el coronavirus, porque vendrán dificultades y tensiones comerciales entre ls distintas partes del mundo. Los ciudadanos, las empresas y el Gobierno necesitan a Europa», sentenció la ministra. Y si el acuerdo no llega, «el Gobierno seguirá intentándolo hasta la extenuación»: «Nuestro proyecto de país pasa por Europa y seremos los primeros interesados en construir una gran alianza».

Sobre cantidades, Montero no ha querido poner ninguna cifra sobre la mesa: «Hasta que no conozcamos la intensidad de esta crisis, de los gastos que afrontemos los Estados miembros,. hasta entonces, hasta que tengamos todos los elementos no sabemos la cantidad que podrá aliviar ese fondo a los distintos países. Pero tendrá que estar en relación con la caída de ingresos real y que no sea una cantidad anecdótica».