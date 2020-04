El Gobierno estudia ampliar dos meses el teletrabajo y permitir los ERTE en empresas de servicios esenciales

0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 20/04/2020 20:53 h

El Consejo de Ministros estudiará este martes la posibilidad de extender durante dos meses más el carácter preferente del teletrabajo y el derecho de los asalariados a adaptar sus jornadas laborales para poder atender a familiares dependientes. Son dos de las medidas que figuran en el borrador del decreto que debatirá el Gobierno para garantizar un desconfinamiento suave que minimice los riesgos de contagio en la vuelta a la actividad plena, según avanzó este lunes El Confidencial.

Ese borrador, que todavía puede ser objeto de modificaciones sustanciales antes de su aprobación definitiva, también recoge la posibilidad de flexibilizar los ERTE por fuerza mayor (que exoneran a las empresas del pago de cotizaciones sociales) para que puedan acogerse a ellos empresas de servicios declarados esenciales y que, como tal, no solo no se han visto obligados a cesar su actividad sino que se les ha obligado a seguir funcionando, pese a que en muchos casos también han notado un sensible descenso de su carga de trabajo y su facturación. La idea es permitirles hacer un ajuste en «aquella parte de la plantilla que no esté afectada por dicho carácter esencial». Es decir, a los departamentos que no son imprescindibles para el funcionamiento de la compañía en este contexto y que en muchos casos están parados.

Asimismo, la ministra portavoz, María Jesús Montero, avanzó este lunes que Trabajo está realizando modificaciones en su sistema informático para flexibilizar el sistema de abono de las prestaciones por desempleo y que los pagos se puedan ir liberando según se tramiten y no haya que esperar al día 10 del mes, como ahora.