Las gestorías gallegas alertan de que los retrasos y las denegaciones en los ERTE condenan al cierre a muchas pymes

Redacción 18/04/2020 20:02 h

Los gestores administrativos gallegos alertaron este sábado del riesgo de que los retrasos en la tramitación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y la denegación de muchos de estos ajustes de plantilla puedan acabar abocando al cierre a centenares de pequeñas y medianas empresas en la comunidad. En este sentido, desde el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia informaron de que en los últimos días han empezado a recibir denegaciones de solocitudes de ERTE tramitados por fuerza mayor que se rechazan alegando que los negocios representados no estaban obligados a cerrar. Negativas que, explican, llegan con el calendario ya tan avanzado que no les dan margen a intentar aprobar ahora los expedientes argumentando causas económicas o productivas, la otra vía para los ajustes laborales.

«Estas negativas llegan sin tiempo para reaccionar y poder presentar un nuevo ERTE por causas económicas con el tiempo suficiente para que no suponga la quiebra de las empresas afectadas», apuntan desde el colegio. Y añaden: «Si se hubieran notificado a tiempo, las empresas podrían haber reaccionado antes, hubieran presentado un ERTE por causas económicas y los trabajadores habrían cobrado su prestación de marzo y abril por parte del Estado. Ahora, el empresario que no tiene liquidez, que no tiene ingresos, debe afrontar el pago de unas cantidades para las que no tiene fondos porque los préstamos del ICO tampoco llegan a tiempo o no le son concedidos».

Retrasos también en la gestión de las prestaciones por desempleo

Los gestores administrativos aseguran que los retrasos se producen también en la tramitación de las prestaciones por desempleo. En ese sentido, explican que comunicaciones enviadas al Servicio Público de Empleo el 3 de abril «fueron registradas de oficio por la Administración nada menos que nueve días después, con fecha 12 de abril», un hecho que califican de muy grave, ya que «puede provocar el impago de prestaciones».

Por todos estos motivos, desde el colegio profesional solicitan al presidente de la Xunta que los incluya en el grupo de expertos que están asesorando al Gobierno gallego para minimizar el impacto de la crisis y reactivar la economía. Entienden que su experiencia «puede aportar a la hora de perfilar y evaluar las medidas económicas, laborales y fiscales que se vayan a adoptar».