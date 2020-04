Los autónomos no cobrarán hasta finales de mayo la devolución de la cuota de marzo

0

La Voz de Galicia

La Voz 18/04/2020 16:50 h

Los autónomos que hayan tenido que cerrar sus negocios a causa de las medidas de contención de la pandemia o que hayan sufrido pérdidas superiores al 75 % y que, por tanto, hayan accedido a la prestación extraordinaria por cese de actividad tendrán que esperar un mes mas para recuperar la parte de la cuota de marzo que la Seguridad Social se ha comprometido a devolverles.

En concreto, la tesorería general del organismo aclaró a través de redes sociales, a preguntas de los afectados, que la parte de la cotización correspondiente a los días 14 y 31 del mes pasado será devuelta «en la segunda quincena del mes de mayo». Y reitera, como antes ya hiciera el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que el reintegro se hará de oficio, sin que el trabajador por cuenta propia tenga que solicitarlo.

El anuncio fue censurado por la oposición y por la federación de autónomos ATA, cuyo presidente, Lorenzo Amor, entiende que lo más lógico hubiese sido no cobrar esa parte de la cuota de marzo a ningún trabajador por cuenta propia y luego reclamarla a quien no hubiese accedido al paro. Por este motivo, exigen que ese criterio se aplique con la cuota de abril a los autónomos a los que aún no se les haya reconocido el cese de actividad.

De cumplirse el calendario anunciado por la Tesorería General de la Seguridad Social, la devolución parcial de la cuota de marzo se realizará casi un mes después del primer pago de la prestación extraordinaria por cese de actividad, que se abonó este viernes (aunque el pago puede tardar en reflejarse en la cuenta bancaria). En total, han sido más de 919.000 los autónomos que ya han cobrado el paro, entre ellos 56.668 gallegos.