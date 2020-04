El Gobierno aplaza solo hasta el 20 de mayo el pago de impuestos para las pymes y los autónomos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia ana balseiro

madrid / la voz 14/04/2020 21:10 h

En tiempo de descuento, literalmente. Así ha llegado el último balón de oxígeno del Gobierno a las pymes y autonómos, en forma de aplazamiento -un mes, hasta mayo- del pago de los impuestos que, como el IVA trimestral, el abono fraccionado de Sociedades y el IRPF, vencían este mes. Para aquellos contribuyentes que tuvieran domiciliado el abono de los tributos y que, en consecuencia, los verían cargados este mismo miércoles en su cuenta, el Ministerio de Hacienda ha confirmado que también se les aplicará automáticamente la prolongación del plazo, de forma que no tendrán que pagar tampoco hasta el 20 de mayo.

Esta nueva moratoria, sin embargo, no cumple las expectativas de los colectivos a los que va dirigida, cuyas organizaciones sectoriales consideran que es insuficiente y que «llega tarde». De hecho, dado lo improbable de que la situación económica se normalice a corto plazo, tanto la patronal de la pequeña y mediana empresa (Cepyme) como los colectivos de autónomos reclaman que el aplazamiento de los tributos se retrase al menos hasta julio, algo que el Ejecutivo no contempla.

Frente a las críticas, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quiso ver el vaso medio lleno y destacó las bondades del aplazamiento: según sus cálculos, facilitará las obligaciones tributarias a 3,4 millones de pymes y autónomos, que dispondrán de 3.558 millones de euros de liquidez añadida. Los detalles de la nueva moratoria, a continuación:

¿Quiénes pueden acogerse?

El decreto aprobado por el Consejo de Ministros recoge que podrán hacerlo los contribuyentes con una facturación de hasta 600.000 euros. Tendrán de plazo hasta el 20 de mayo para presentar las declaraciones de impuestos (IVA, IRPF y Sociedades) correspondientes al mes de abril, que expiraba el próximo lunes 20, salvo para las domiciliadas, que vencía hoy. Para estas últimas, la prórroga se amplía al 15 de mayo.

Precisamente quienes tienen domiciliados los tributos temían que este miércoles volviera a ocurrir lo mismo que ya pasó con las cuotas sociales de marzo, cargadas indebidamente pese a la aprobación in extremis de moratoria, y así lo denunciaron las organizaciones de autónomos. Sin embargo, en esta ocasión Hacienda se ha anticipado y «todos los cargos se realizarán el 20 de mayo, con independencia del momento de la presentación, lo que incluye las declaraciones presentadas antes del 15 de este mes».

¿Qué impacto tiene en el tejido empresarial?

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero subrayó que esta nueva medida muestra el «compromiso» del Gobierno con pymes y autónomos, que conforman el grueso del tejido productivo del país, ya que beneficiará a 3,4 millones de contribuyentes, que son el 95 % del total de empresas que debían presentar su declaración tributaria en abril. «En la práctica, la moratoria supone una liquidez de 3.558 millones para pymes y autónomos», aseveró.

La asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estima que el nuevo retraso fiscal aprobado se traducirá en una reducción del 32 % en los ingresos correspondientes a abril. Consideran «positiva» la medida y califican de «relativo» su impacto, ya que deja fuera a las 200.000 empresas que facturan entre 600.000 y seis millones de euros, y a las grandes compañías.

Desde el ministerio destacaron que el aplazamiento a mayo también pretende dar más margen a los gestores y asesores fiscales para recopilar la información precisa para cumplir con las obligaciones fiscales de sus clientes, dadas las dificultades que el confinamiento supone para ello, tal y como trasladaron al Ejecutivo las organizaciones profesionales citadas.

¿Resuelve la asfixia de pymes y autónomos?

No, como no se cansan de repetir ambos colectivos, que critican la lentitud de respuesta del Gobierno. Tanto es así, que otras medidas paliativas anunciadas días atrás por la ministra Montero volvieron a caerse de la mesa del Consejo de Ministros. Es el caso de los cambios en el impuesto de Sociedades -que la titular de Hacienda no llegó a concretar- o de la posibilidad de que los autónomos que actualmente tributan por el sistema de módulos puedan hacerlo temporalmente por sus ingresos reales, muy mermados debido a la emergencia sanitaria.

¿Y los aplazamientos?

Hacienda recuerda que la moratoria se suma a la posibilidad de aplazar el pago de impuestos hasta un máximo de 30.000 euros durante seis meses (los tres primeros sin intereses), que fue una de las primeras aprobadas por el Gobierno para aliviar el impacto de esta crisis sobre autónomos y pymes. Montero subrayó que son potenciales beneficiarios el 99,8 % de los autónomos y el 94 % de las pymes.

A quienes ya hayan solicitado dicho aplazamiento fiscal, la Agencia Tributaria les ampliará automáticamente el plazo para adaptarlo a la moratoria de mayo.