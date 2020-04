El FMI ficha a Ana Botín para su equipo de asesores

0

La Voz 10/04/2020 19:19 h

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha anunciado el fichaje de la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, para su selecto equipo de doce expertos externos que asesorarán y orientarán el trabajo de la directora gerente del organismo, Kristalina Gerogieva. Entre su misión estará la de aportar distintas perspectivas sobre políticas o acontecimientos de relevancia. La búlgara quiere contar con la experiencia de los profesionales más reputados del mundo empresarial, los mercados, la política o la investigación para poder anticipar y articular las respuestas a desafíos sociales y económicos que plantean fenómenos como la pandemia del Covid-19.

Según apunta Europa Press, además de la banquera española, el equipo con el que se reunirán Georgieva y otros altos cargos de la institución internacional varias veces al año estará integrado por el execonomista jefe del FMI, Raghuram Rajan, la profesora de Harvard Carmen Reinhart, el asesor económico en jefe de Allianz, Mohamed A. El-Erian, o el ex primer ministro de Australia Kevin Rudd. «Incluso antes de la propagación de Covid-19 y las dramáticas perturbaciones sanitarias, económicas y financieras que ha supuesto, los miembros del FMI se enfrentaban a un mundo en rápida evolución y a cuestiones políticas complejas», explicó Georgieva, quien cree que la amalgama de voces será útil para que el organismo pueda abordar cualquier desafío desde todos los ángulos: el económico, el social y el político. «Con este fin, me enorgullece que un grupo excepcional y diverso de personas eminentes con experiencia de alto nivel en políticas, mercado y sector privado haya aceptado formar parte de mi Grupo de Asesoría Externa», aplaudió Georgieva.

Los otros once integrantes que acompañarán a Botín son Ngozi Okonjo-Iweala, exministra de Finanzas de Nigeria; Tharman Shanmugaratnam, ministro senior y presidente de la Autoridad Monetaria de Singapur; Kristin Forbes, profesora del MIT; Kevin Rudd, ex primer ministro de Australia; Mark Malloch Brown, ex vice secretario general de la ONU; Feike Sijbesima, ex consejero delegado de Royal DSM; Raghuram Rajan, profesor de la Universidad de Chicago; Ana Botín, presidenta del Santander; Carmen Reinhart, profesora de la Universidad de Harvard; Mohamed A. El-Erian, asesor económico en jefe de Allianz; Scott Minerd, director de inversiones de Guggenheim Investments; y Nyaradzayi Gumbonzvanda, presidenta de ActionAid International.

El anuncio llega solo tres días después de que la banquera española lanzase un mensaje de urgencia a la Unión Europea para acordar un plan de estímulo potente que evite convertir la recesión en una depresión prolongada. Instó a los Gobiernos más reticentes a mostrar «solidaridad» anticipando las consecuencias nefastas que podría acarrear un fracaso europeo: «Esta crisis no es una crisis financiera como la del 2008. Hoy los bancos somos parte de la solución. Somos mucho más fuertes y estamos preparados para afrontar desafíos globales como el coronavirus. Nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y las empresas tanto en los buenos como en los malos momentos», aseguró. Un diagnóstico que comparte la ministra de Economía, Nadia Calviño, quien advirtió de que las repercusiones económicas y sociales podrían desembocar en una crisis financiera.