Lagarde: «No se puede responder al golpe del COVID-19 con recetas del pasado»

La Voz 09/04/2020 17:43 h

Da igual el idioma en el que se pronuncia o cuánto se alce la voz. El mensaje de los organismos internacionales, europeos y Gobiernos es el mismo: estamos ante una crisis inédita y se necesita una respuesta extraordinaria. La última en sumarse a la llamada ha sido la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde. La francesa recordó hoy a Berlín y La Haya, en los prolegómenos de la crucial cita que mantendrá el Eurogrupo, que las soluciones a las que se recurrió en otras crisis no valdrán para esta: «El COVID-19 es un golpe económico completamente nuevo al que no es posible responder con las recetas del pasado», les advirtió, añadiendo más presión sobre los hombros de Alemania y los Países Bajos, quienes insisten en postergar y bloquear cualquier solución que implique respaldar la deuda de sus vecinos. «Los Gobiernos deben apoyarse mutuamente para poder dar juntos una respuesta óptima», sostiene la máxima autoridad del BCE.

En los últimos días se han multiplicado las voces de comisarios, economistas, altos cargos políticos y líderes de organismos internacionales que piden a Alemania estar a la altura de una crisis que exigirá mucho más que líneas de crédito para garantizar liquidez. La ministra española de Economía, Nadia Calviño, advirtió ayer mismo de que cualquier crisis en la economía se acabará traduciendo en una crisis financiera. Es un temor que también albergan en Fráncfort: «Desde el BCE no toleraremos que las condiciones de financiación empeoren en medio de uno de los mayores cataclismos macroeconómicos vividos en tiempos modernos», aseguró Lagarde.

El BCE todavía guarda munición en el bolsillo, pero necesita más pasos políticos para poder dar rienda suelta a su programa ilimitado de deuda. Si Alemania sigue obstruyendo las vías de salida para la financiación de países como España o Italia desde dentro del propio eurosistema, los mercados podrían exigir más rentabilidad a sus bonos, añadiendo una enorme losa de deuda a sus espaldas.

«Nein»

Por el momento, la canciller alemana, Angela Merkel, no cede. Antes de comenzar la reunión del Eurogrupo ya ha dejado claro que su país seguirá manejando las riendas de los cortafuegos y solo se activirán con su visto bueno: «La UE se enfrenta a una de las pruebas más difíciles, si no la más difícil. Pero saben que no somos partidarios de la mutualización de la deuda», aseguró dando un portazo a la opción de los coronabonos, temporales o permanentes.