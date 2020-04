El FMI pronostica que el coronavirus traerá las «peores consecuencias económicas» desde la Gran Depresión de los años 30

0

09/04/2020

El Fondo Monetario Internacional (FMI) todavía no se atreve a predicar cuál será el alcance de la crisis que traerá consigo la pandemia mundial del coronavirus. Pero lo que sí se atreve a vaticinar es que tras el COVID-19 llegará la peor recesión desde la Gran Depresión de los años 30. Así de tajante se mostró la directora gerente de la entidad, Kristalina Georgieva, en una comparecencia este jueves. Sus pronósticos apuntan a que la crisis generada por el bicho tendrá las «peores consecuencias económicas» desde la Gran Depresión que tuvo lugar en los años 30 tras el crac bursátil de 1929.

No quiso quitar ninguna importancia a lo que considera que será una crisis «como ninguna otra». De hecho, Georgieva considera que supondrá «una prueba para nuestra humanidad». «Estamos enfrentándonos a una crisis como ninguna otra. El COVID-19 ha alterado nuestro orden social y nuestra economía a la velocidad de la luz y a una escala que no habíamos conocido en nuestra vida», aseguró la búlgara. El FMI informará la semana que viene sobre sus nuevas perspectivas económicas cuando presente su informe bianual Perspectiva Económica Mundial. Pero este jueves quiso poner la venda antes de la herida y ya advierten que la corrección será profundamente negativa. De hecho, los informes atestiguarán que el mundo se ha dado la vuelta por completo. Y es que hace apenas tres meses, el FMI esperaba que cerca de 160 países en todo el mundo registraran un crecimiento de los ingresos per cápita en el 2020, mientras que ahora estima que 170 estados registrarán una contracción en ese dato.

«Debemos reunir la determinación de todos (individuos, gobiernos, empresas, líderes comunitarios y organizaciones internacionales) de actuar con decisión y de forma conjunta para proteger las vidas y los medios de vida. Estos son los tiempos para los que se creó el FMI: estamos aquí para poner en marcha la fuerza de la comunidad global, de manera que podamos proteger a los más vulnerables y revitalizar la economía», explicó Georgieva. La directora gerente del FMI también alertó que los países de bajos ingresos son todavía más vulnerables a la crisis actual, por la debilidad de sus sistemas de salud y la escasez de recursos a su disposición. Según los cálculos del FMI, en los dos últimos meses, los países emergentes han experimentado fugas de capitales por valor de 100.000 millones de dólares (92.063 millones de euros). Georgieva también explicó que desde que comenzó la crisis, los países de todo el mundo han aprobado medidas fiscales por valor de ocho billones de dólares (7,36 billones de euros).

La recuperación tampoco llegará tan pronto como muchos piensan. Y de hecho, los primeros pasos con el viento a favor no tendrán el impulso esperado. Georgieva aseguró que la «recuperación parcial» de la economía global no se producirá hasta el 2021 dada la magnitud de la pandemia del coronavirus. «Si la pandemia se empieza a ir en la segunda mitad del año -y así nos permite un gradual levantamiento de las medidas de contención y la reapertura gradual de la economía- nuestra asunción de base es de una recuperación parcial en el 2021», dijo Georgieva.