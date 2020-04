El COVID-19 rediseña el mercado de las exportaciones agroalimentarias

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia m. alfonso

redacción / la voz 05/04/2020 10:39 h

Tradicionalmente, el sector agroalimentario es uno de los que mejor resisten las crisis. Sucedió así en el 2008 cuando, a pesar de la que estaba cayendo en toda España, «o sector agroalimentario galego mantivo o emprego durante todo o período e foi dos que más medrou na exportación», recuerda Roberto Alonso, gerente del Clúster Alimentario de Galicia. La entidad organizó una conferencia on-line sobre cómo el COVID-19 está afectando también a las exportaciones gallegas y qué estrategias deben poner en marcha las empresas para combatir la situación. «El futuro está marcado por la incertidumbre y, aunque la recuperación sea rápida, esta crisis va a producir cambios», asegura Jaime Palafox, experto agroalimentario de Food & Wine, quien alertó a las empresas gallegas que deberán rediseñar sus estrategias. Por canales, porque no se sabe cuánto va a tardar en recuperarse la hostelería, y por mercados, reforzando el papel de los países asiáticos, que están siendo los primeros en recuperarse de esta crisis.

«As empresas que dependen mais do canal da hostalería caen a cero e o problema é que non sabemos se isto vai ser unha situación puntual ou se vai ser permanente, se o consumidor despois de todo isto vai seguir consumindo máis na casa», explica Alonso. «Ha sido una caída a plomo», confirma Palafox, quien apunta a que eso ha llevado a un incremento de las ventas en la alimentación y también del comercio on-line. La incertidumbre marca, en su opinión, el futuro del sector. Pero tiene claro que, por muy breve que sea esta situación, va a introducir cambios en las ventas en mercados exteriores del sector agroalimentario. «Va a haber cambios en el comportamiento de los consumidores, ya hay estudios del mercado asiático, que son los primeros que están saliendo de esta crisis, que apuntan a que el consumo se realizará más en casa», añade. La conclusión es que «los que tienen más ventas en el canal Horeca -hostelería y restauración- serán los que más difícil lo tengan». «As empresas van ter que replantexar as súas estratexias a medio prazo e diversificar os seus clientes cara a distribución ou venta online», reafirma Alonso.

Habrá más cambios. Porque los expertos vaticinan también un nuevo escenario en el que los mercados asiáticos ganan especial relevancia para el sector agroalimentario gallego. «Antes de todo esto, ya estaba convencido de que el futuro estaba en Asia y ahora todavía más. Las empresas tienen que centrar más su atención en estos mercados, en China, Corea y Japón, que también son los primeros que están saliendo de esta crisis», argumenta Palafox. Asegura que en estos momentos se plantean varias incógnitas. La primera «cuánto tiempo y cuán fuerte va ser el impacto de todo esto». Hay más, «non sabemos se a crise vai desprazar a demanda a produtos máis saudables ou se vai facer volver a unha economía de proximidade», añade Alonso. Sea como fuere, «el sector agroalimentario español es muy potente y muy competitivo a nivel internacional. Somos el cuarto exportador en la Unión Europea y el décimo en todo el mundo y ese es un escudo muy potente que nos ayudará a reorientarnos en este crisis», concluye Palafox.