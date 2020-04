El comisario europeo para el Presupuesto cree que la idea de los eurobonos se ha vuelto «tóxica»

El presidente del Gobierno asegura que «si la Unión Europea existe es precisamente para hacer frente a este tipo de crisis desde el punto de vista común y conjunto»

La pugna por la mutualización de la deuda para poder hacer frente al reto económico que ha traído consigo el coronavirus sigue siendo uno de los principales caballos de batalla del Gobierno de Pedro Sánchez. Y el presidente no ceja en su empeño. Tal y como aseguró en su comparecencia de este sábado, España no renunciará a los eurobonos. Es más, Sánchez ha abogado, una vez más por un «verdadero» Plan Marshall. «Europa tiene que sacar una lección de esta pandemia y no puede fallar esta vez», afirmó el jefe del ejecutivo español, quien se ha mostrado convencido de que los gobiernos más reticentes, entre ellos Alemania y Holanda, tienen que darse cuenta de que tienen que respaldar el proyecto común.

Seguir leyendo