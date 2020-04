Pedro Sánchez: «España no va a renunciar a los eurobonos»

0

04/04/2020 17:23 h

La pugna por la mutualización de la deuda para poder hacer frente al reto económico que ha traído consigo el coronavirus sigue siendo uno de los principales caballos de batalla del Gobierno de Pedro Sánchez. Y el presidente no ceja en su empeño. Tal y como aseguró en su comparecencia de este sábado, España no renunciará a los eurobonos. Es más, Sánchez ha abogado, una vez más por un «verdadero» Plan Marshall. «Europa tiene que sacar una lección de esta pandemia y no puede fallar esta vez», afirmó el jefe del ejecutivo español, quien se ha mostrado convencido de que los gobiernos más reticentes, entre ellos Alemania y Holanda, tienen que darse cuenta de que tienen que respaldar el proyecto común.

Eso sí, Sánchez admitió que es evidente que el club de los Veintiocho se encuentra en un «punto de inflexión». Lo que no se sabe, tal y como explicó, es su dirección y de ello dependerá la respuesta que den los países. «Si la Unión Europea existe es precisamente para hacer frente a este tipo de crisis desde el punto de vista común y conjunto; lo hicimos después de la segunda guerra mundial y lo estamos haciendo ahora. Es la mayor crisis de nuestras vidas y por tanto nos estamos jugando la fortaleza o el debilitamiento de la Unión Europea», afirmó.

También resaltó el presidente que su Gobierno va a ser siempre «constructivo, firme y determinante» en sus medidas y propuestas, por lo que insistió una vez más en que España no renunciará a los eurobonos, porque esta crisis económica y el consiguiente impacto en las cuentas públicas tiene que ser «comunitarizada», ya que está afectando al conjunto de la Unión Europea. Subrayó el socialista que España es un país «pragmático» y que sabe que se pueden encontrar fórmulas que avancen hacia una «mayor federalización e integración» que el Ejecutivo «siempre ha defendido».

«El que podamos alumbrar un fondo de desempleo europeo complementario a la prestación por desempleo sin duda alguna será un exito, el que podamos volcar todos los recursos de los fondos estructurales sin condicionalidad en aquellos paises que teníamos asignados esos fondos también será una gran noticia, pero que nadie se equivoque: el Gobierno de España va a defender y nunca renunciar a los eurobonos», advirtió Sánchez. «Eso es solidariadad, eso es Europa y la determinación del Gobierno de España en esto es total y absoluta», sentenció.